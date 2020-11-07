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Белшина - Ислочь 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
07 Ноября 2026 года в 14:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Белшина
Ислочь

Стартовый состав
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
28.06.2026Беларусь — Высшая лига13-й турИслочь4 : 0Белшина
26.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турБелшина0 : 2Ислочь
14.04.2023Беларусь - Высшая лига4-й турИслочь2 : 0Белшина
09.10.2022Беларусь - Высшая лига24-й турИслочь2 : 0Белшина
21.05.2022Беларусь - Высшая лига9-й турБелшина2 : 1Ислочь
13.09.2020Беларусь - Высшая лига23-й турБелшина2 : 3Ислочь
10.05.2020Беларусь - Высшая лига8-й турИслочь2 : 1Белшина
09.07.2017Кубок Беларуси1/16 финалаБелшина1 : 4Ислочь
17.09.2016Беларусь - Высшая лига22-й турБелшина0 : 0Ислочь
12.05.2016Беларусь - Высшая лига7-й турИслочь2 : 3Белшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2759
2
Лига конференций
Ислочь2758
3
Лига конференций
Динамо Мн2758
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2740
8 Торпедо-БелАЗ2736
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2724
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Белшина
0%
Ничья
0%
Ислочь
0%

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