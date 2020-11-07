Белшина - Ислочь 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
07 Ноября 2026 года в 14:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|28.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|13.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|17.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|59
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|27
|58
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|27
|58
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|27
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|27
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|27
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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