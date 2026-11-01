БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
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Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
|Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
|27.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|13.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|59
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|27
|58
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|27
|58
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|27
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|27
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|27
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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