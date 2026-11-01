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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ

Стартовый состав
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Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
БеларусьВиталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
27.06.2026Беларусь — Высшая лига13-й турТорпедо-БелАЗ3 : 0БАТЭ
14.03.2026Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчБАТЭ2 : 0Торпедо-БелАЗ
07.03.2026Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчТорпедо-БелАЗ1 : 0БАТЭ
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турБАТЭ1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.05.2025Беларусь — Высшая лига11-й турТорпедо-БелАЗ3 : 2БАТЭ
25.08.2024Беларусь — Высшая лига19-й турБАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
28.07.2024Кубок Беларуси1/8 финалаБАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
13.04.2024Беларусь — Высшая лига4-й турТорпедо-БелАЗ2 : 0БАТЭ
30.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
28.05.2023Кубок БеларусиФиналБАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2759
2
Лига конференций
Ислочь2758
3
Лига конференций
Динамо Мн2758
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2740
8 Торпедо-БелАЗ2736
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2724
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

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