21:14 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Витория - Флуминенсе 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Витория
Флуминенсе

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Витория
Салвадор
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
История личных встреч
10.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур Флуминенсе2 : 2Витория
20.09.2025 Бразилия — Серия А 24-й тур Витория0 : 1Флуминенсе
21.04.2025 Бразилия — Серия А 5-й тур Флуминенсе1 : 1Витория
26.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур Витория2 : 1Флуминенсе
28.06.2024 Бразилия - Серия А 12-й тур Флуминенсе0 : 1Витория
07.09.2018 Бразилия - Серия А 23-й тур Флуминенсе0 : 0Витория
06.05.2018 Бразилия - Серия А 4-й тур Витория1 : 2Флуминенсе
10.09.2017 Бразилия - Серия А 23-й тур Витория2 : 2Флуминенсе
04.06.2017 Бразилия - Серия А 4-й тур Флуминенсе2 : 1Витория
29.10.2016 Бразилия - Серия А 33-й тур Флуминенсе2 : 2Витория
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3476
2 Палмейрас3473
3 Крузейро3460
4 Флуминенсе3354
5 Атлетико Паранаэнсе3454
6 Баия3453
7 Атлетико Минейро3450
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3444
11 Ботафого3442
12 Коритиба3442
13 Васко да Гама3341
14 Мирасол3440
15 Витория3338
16 Интернасьонал3438
17
Зона вылета
Коринтианс3437
18
Зона вылета
Гремио3437
19
Зона вылета
Ремо3429
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3321
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория
0%
Ничья
0%
Флуминенсе
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close