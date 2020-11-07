Корона - Радомяк 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
07 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Корона
Кельце
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|4 : 0
|19.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|12
|24
|5
|Заглембе Л
|13
|22
|6
|Пяст
|13
|21
|7
|Висла Кр
|13
|21
|8
|ГКС Катовице
|13
|21
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|13
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Радомяк
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Ракув
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков