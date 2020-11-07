21:14 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Корона - Радомяк 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
07 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Корона
Радомяк

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Корона
Кельце
Радомяк
Радом
Главные тренеры
ПольшаЯцек Зелински
История личных встреч
13.02.2026Польша — Экстракласса21-й турРадомяк0 : 2Корона
08.08.2025Польша — Экстракласса4-й турКорона3 : 0Радомяк
30.03.2025Польша — Экстракласса26-й турКорона1 : 3Радомяк
20.09.2024Польша — Экстракласса9-й турРадомяк4 : 0Корона
19.04.2024Польша - Экстракласса29-й турКорона4 : 0Радомяк
22.10.2023Польша - Экстракласса12-й турРадомяк1 : 1Корона
11.03.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 24-й турКорона2 : 1Радомяк
27.08.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 7-й турРадомяк0 : 2Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Корона
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close