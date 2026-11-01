21:14 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Шлёнск - Пяст 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
07 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Шлёнск
Пяст

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Пяст
Гливице
Главные тренеры
СловенияАнте Шимунджа
История личных встреч
03.02.2025Польша — Экстракласса19-й турШлёнск1 : 3Пяст
28.07.2024Польша — Экстракласса2-й турПяст2 : 0Шлёнск
30.03.2024Польша - Экстракласса26-й турПяст2 : 2Шлёнск
23.09.2023Польша - Экстракласса9-й турШлёнск1 : 0Пяст
06.04.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 27-й турШлёнск0 : 1Пяст
16.09.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 10-й турПяст1 : 1Шлёнск
19.02.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 22-й турШлёнск1 : 3Пяст
22.08.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 5-й турПяст1 : 1Шлёнск
06.02.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 16-й турПяст2 : 0Шлёнск
22.08.2020Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 1-й турШлёнск2 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шлёнск
0%
Ничья
0%
Пяст
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close