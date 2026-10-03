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Кудровка - Черноморец 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Кудровка
Черноморец

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Составы команд
Кудровка
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
02.11.2026 Украина — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Кудровка
23.10.2026 Украина — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Кудровка
17.10.2026 Украина — Премьер-лига 9-й тур Кудровка4 : 1
11.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Кудровка
03.10.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1128
2
Лига конференций
Шахтёр1128
3
Лига конференций
Динамо К1022
4 Металлист 1925921
5 Карпаты1119
6 Заря1118
7 ЛНЗ Черкассы1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Левый Берег109
11 Эпицентр119
12 Буковина109
13
Стыковая зона
Верес129
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар118
15
Зона вылета
Кривбасс96
16
Зона вылета
Кудровка115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кудровка
0%
Ничья
0%
Черноморец
0%

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