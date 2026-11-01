Харьков - Карпаты 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Карпаты
Львов
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
История личных встреч
|12.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|10
|22
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|Заря
|11
|18
|7
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Левый Берег
|10
|9
|11
|Эпицентр
|11
|9
|12
|Буковина
|10
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|11
|5
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