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Харьков - Карпаты 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Металлист 1925
Карпаты

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Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
12.05.2026 Украина — Премьер-лига 28-й тур Металлист 19252 : 2Карпаты
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1128
2
Лига конференций
Шахтёр1128
3
Лига конференций
Динамо К1022
4 Металлист 1925921
5 Карпаты1119
6 Заря1118
7 ЛНЗ Черкассы1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Левый Берег109
11 Эпицентр119
12 Буковина109
13
Стыковая зона
Верес129
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар118
15
Зона вылета
Кривбасс96
16
Зона вылета
Кудровка115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Харьков
0%
Ничья
0%
Карпаты
0%

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