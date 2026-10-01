Уэльс - Норвегия: Прогноз на матч Лиги наций 1 октября 

Дата публикации: 01-10-2026 11:16

1 октября в рамках третьего тура Лиги наций состоится матч между сборными Уэльса и Норвегии. Встреча пройдет в дивизионе А и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Уэльс

Для валлийской команды нынешний сезон Лиги наций складывается не слишком успешно — они занимают последнее место в своей группе после двух туров. В дебютном матче подопечные тренера сыграли на выезде против сборной Португалии и проиграли со счетом 0:1, при этом могли пропустить и больше голов. Во втором туре также на выезде Уэльс встречался с Данией и уступил 0:2, причем соперник полностью контролировал ход встречи.

В сложившейся ситуации у валлийцев главная задача — борьба за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Сделать это будет крайне непросто, однако Уэльс изначально считаются аутсайдерами группы, и до сих пор выступали только в гостях. Теперь же команда сыграет перед своими болельщиками, что может придать дополнительный стимул для улучшения результатов.

Норвегия

Северная команда неожиданно приятно удивила всех на последнем чемпионате мира, где норвежцы демонстрировали яркий футбол и сумели дойти до четвертьфинала, значительно расширив свою фан-базу. Новый сезон Лиги наций команда начала с домашнего матча против Дании. Уже к 18-й минуте норвежцы забили два гола, однако датчане смогли отыграться. В итоге решающим стал дубль Эрлинга Холанда, который принес победу Норвегии со счетом 3:2.

Во втором туре на своем поле скандинавы принимали Португалию и имели преимущество в ходе встречи, создавали множество опасных моментов, но в итоге уступили с минимальным счетом 1:2. Гол с игры забил Холанд, однако потери очков всегда бьют по амбициям и настрою. Несмотря на это, у команды по-прежнему есть хорошие шансы на успех в группе, если удастся использовать свои моменты более эффективно.

История личных встреч

Сборные Уэльса и Норвегии встречались в официальных матчах 11 раз: норвежцы праздновали победу в 4 матчах, валлийцы выиграли 3 встречи, а еще 4 поединка завершались вничью. Такая статистика свидетельствует о довольно честной и конкурентной борьбе между командами на протяжении последних десятилетий.

Прогноз на матч

С точки зрения букмекеров и экспертов, фаворитом в предстоящем матче являются гости из Норвегии. Несмотря на то, что им предстоит играть вне дома, подбор игроков у скандинавов намного сильнее, в частности, благодаря лидеру команды Эрлингу Холанду. Ожидается, что именно он и его партнеры смогут принести победу своей сборной. Тем не менее, не стоит ожидать легкой прогулки — валлийцы на своем поле наверняка дадут бой, а значит, матч может получиться насыщенным и результативным.

Исходя из анализа, наиболее разумным вариантом является ставка на тотал больше 2.5 голов с коэффициентом около 1.6. Такой прогноз учитывает атакующий потенциал норвежской команды и желание валлийцев реабилитироваться перед своими болельщиками.

Матч Уэльс – Норвегия обещает стать увлекательной и напряженной встречей, в которой обе команды постараются улучшить свои позиции в турнирной таблице дивизиона А Лиги наций. Поклонникам футбола стоит ждать яркой борьбы и красивых голов.