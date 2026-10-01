Дания - Португалия: Прогноз на матч Лиги наций 1 октября
1 октября состоится поединок третьего тура группового этапа дивизиона Лиги наций, в котором встретятся сборные Дании и Португалии. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Команда Дании
После двух сыгранных туров датчане набрали 3 очка и на данный момент занимают третье место в своей группе. В первом матче они выезжали к соперникам из Норвегии и получили непростой старт — уже к 18-й минуте датчане уступали 0:2. Однако команда проявила характер, сумев сравнять счёт к 60-й минуте встречи. Несмотря на достойное сопротивление, подопечные тренера не смогли увезти очки, так как форвард хозяев Холанд оказался неудержим и принес победу своей команде – 3:2.
Во втором туре Дания встречалась на своём поле с Уэльсом. Хоть игра и была непростой, датчане контролировали ход встречи и заслуженно праздновали победу со счётом 2:0. Таким образом, после двух игр они уступают только норвежцам по дополнительным показателям из-за поражения в очной встрече.
Сборная Португалии
Португальская команда демонстрирует отличную форму и пока не теряла очков. В первом туре они одержали домашнюю победу над Уэльсом со счётом 1:0, при этом могли забить и больше. Во втором матче португальцам удалось одержать неожиданную выездную победу над Норвегией с результатом 2:1. Важно отметить, что соперники создавали больше опасных моментов, однако Португалия была эффективнее при реализации.
В обеих встречах отличился Жоау Феликс, а знаменитый одноклубник, Криштиану Роналду, в матче против Норвегии пробыл весь матч на скамейке запасных. На данный момент португальцы возглавляют группу, но нас ожидает непростой поединок, ведь в этом дивизионе сложно предугадать исход.
История личных встреч
У сборных Дании и Португалии богатая история личных противостояний — за всё время соперничества они провели 19 матчей: 12 побед на счету португальцев, 5 раз выигрывала Дания, а 2 встречи завершились вничью. Последний раз соперники встречались в прошлом году в четвертьфинале Лиги наций. Тогда датчане выиграли первый матч дома 1:0, однако в ответном поединке Португалия одержала победу 3:2, а затем в дополнительное время добила соперника со счётом 5:2.
Прогноз на матч
Фаворитом на бумаге являются португальцы, хотя исход встречи будет во многом зависеть от реализации голевых моментов обеими командами. В плане подбора игроков Португалия действительно выглядит сильнее, однако иногда наблюдаются проблемы с взаимопониманием на поле. Дания при поддержке домашней публики постарается навязать борьбу мощному сопернику и попытаться добиться положительного результата.
Рекомендуемый прогноз — ставка на обе команды, которые забьют в матче с коэффициентом 1,78. Ожидается зрелищный матч с противостоянием, где ворота обоих коллективов не останутся в неприкосновенности.
1 октября в рамках третьего тура Лиги наций состоится матч между сборными Уэльса и Норвегии. Встреча пройдет в дивизионе А и начнется в 21:45 по...
28 сентября состоится поединок второго тура дивизиона С Лиги наций, в котором на поле сойдутся сборные Армении и Черногории. Начало игры...
28 сентября в Тбилиси состоится матч второго тура Лиги наций УЕФА. На стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе сборная Грузии сыграет с...
27 сентября состоится поединок второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Литвы и Азербайджана. Встреча пройдет в дивизионе D и...
25 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште сборная Украины проведёт первый матч нового розыгрыша Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры...