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Дания - Португалия: Прогноз на матч Лиги наций 1 октября

Дата публикации: 01-10-2026 11:19

Дания - Португалия: Прогноз на матч Лиги наций 1 октября 

1 октября состоится поединок третьего тура группового этапа дивизиона Лиги наций, в котором встретятся сборные Дании и Португалии. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Команда Дании

После двух сыгранных туров датчане набрали 3 очка и на данный момент занимают третье место в своей группе. В первом матче они выезжали к соперникам из Норвегии и получили непростой старт — уже к 18-й минуте датчане уступали 0:2. Однако команда проявила характер, сумев сравнять счёт к 60-й минуте встречи. Несмотря на достойное сопротивление, подопечные тренера не смогли увезти очки, так как форвард хозяев Холанд оказался неудержим и принес победу своей команде – 3:2.

Во втором туре Дания встречалась на своём поле с Уэльсом. Хоть игра и была непростой, датчане контролировали ход встречи и заслуженно праздновали победу со счётом 2:0. Таким образом, после двух игр они уступают только норвежцам по дополнительным показателям из-за поражения в очной встрече.

Сборная Португалии

Португальская команда демонстрирует отличную форму и пока не теряла очков. В первом туре они одержали домашнюю победу над Уэльсом со счётом 1:0, при этом могли забить и больше. Во втором матче португальцам удалось одержать неожиданную выездную победу над Норвегией с результатом 2:1. Важно отметить, что соперники создавали больше опасных моментов, однако Португалия была эффективнее при реализации.

В обеих встречах отличился Жоау Феликс, а знаменитый одноклубник, Криштиану Роналду, в матче против Норвегии пробыл весь матч на скамейке запасных. На данный момент португальцы возглавляют группу, но нас ожидает непростой поединок, ведь в этом дивизионе сложно предугадать исход.

История личных встреч

У сборных Дании и Португалии богатая история личных противостояний — за всё время соперничества они провели 19 матчей: 12 побед на счету португальцев, 5 раз выигрывала Дания, а 2 встречи завершились вничью. Последний раз соперники встречались в прошлом году в четвертьфинале Лиги наций. Тогда датчане выиграли первый матч дома 1:0, однако в ответном поединке Португалия одержала победу 3:2, а затем в дополнительное время добила соперника со счётом 5:2.

Прогноз на матч

Фаворитом на бумаге являются португальцы, хотя исход встречи будет во многом зависеть от реализации голевых моментов обеими командами. В плане подбора игроков Португалия действительно выглядит сильнее, однако иногда наблюдаются проблемы с взаимопониманием на поле. Дания при поддержке домашней публики постарается навязать борьбу мощному сопернику и попытаться добиться положительного результата.

Рекомендуемый прогноз — ставка на обе команды, которые забьют в матче с коэффициентом 1,78. Ожидается зрелищный матч с противостоянием, где ворота обоих коллективов не останутся в неприкосновенности.

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