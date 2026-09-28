Армения - Черногория: Прогноз на матч Лиги наций 28 сентября
28 сентября состоится поединок второго тура дивизиона С Лиги наций, в котором на поле сойдутся сборные Армении и Черногории. Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени, и этот матч обещает быть очень интересным для любителей футбола.
Армения
В этом розыгрыше Лиги наций армянская команда начала с успешного домашнего матча против Латвии, где заслуженно одержала победу со счетом 2:0, забив по одному мячу в каждом из таймов. Такой старт вселил оптимизм в ряды болельщиков и представителей команды. Если вспомнить прошлую квалификацию чемпионата мира, то армяне попали в довольно сложную группу, где вместе с ними выступали португальцы, ирландцы и венгры. Там шансов на успешное выступление у Армении практически не было: они выиграли лишь один матч у ирландцев, а все остальные встречи завершились поражениями. Однако, текущая группа в Лиге наций выглядит гораздо более боеспособной для Армении, где есть отличные возможности бороться за повышение в классе. Главными соперниками в борьбе за первое место в группе, без сомнения, являются сборная Черногории.
Черногория
В первом туре турнира команда Черногории выступала дома против Кипра и считалась явным фаворитом этой встречи. Несмотря на то, что гости открыли счет на 58-й минуте, черногорцам удалось проявить характер и совершить впечатляющий камбэк, в итоге победив со счетом 2:1. Решающий гол на 86-й минуте забил Осмаич, а немалую роль в успехе сыграл Крстович, добившись не только голевого удара, но и результативной передачи. Хотя стартовые встречи выдались сложными, черногорцы нацелены на повышение в дивизионе, ведь потенциал команды позволяет уверенно играть в дивизионе В. Коллектив крепок как по составу, так и по стилю игры, и в этом квартете им обязательно нужно бороться за первое место. С учетом того, насколько сложно выглядит группа, предстоящий выезд в Армению станет для черногорцев одним из самых тяжелых испытаний.
Личные встречи
До этого обе команды встречались четыре раза. Армения одержала две победы, Черногория выиграла один матч, и одна встреча завершилась вничью. В последний раз соперники играли в прошлом году и тогда так и не смогли выявить победителя — матч завершился с результатом 2:2. Такое равенство сил указывает на неспособность одной из команд подчинить себе другую, что ещё больше подогревает интерес к предстоящему матчу.
Прогноз
На первый взгляд, явного фаворита в этой паре нет. Обе команды являются лидерами своего квартета, и победа в этом поединке позволит претенденту выйти на чистое первое место. Армения имеет преимущество домашнего поля, что всегда добавляет уверенности, в то время как Черногория выглядит сильнее с точки зрения игрового класса и опыта. Полагаю, что нас ждёт напряжённая и непредсказуемая игра, в которой ничья или победа любой из команд будет выглядеть заслуженной. Хорошей ставкой на такую встречу выглядит пари на обмен голами — коэффициент около 1,96 указывает на вероятность того, что обе стороны найдут способ поразить ворота соперника. Именно такой сценарий кажется наиболее корректным с учетом текущего состояния команд и их амбиций в турнире.
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