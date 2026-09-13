Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: Прогноз на матч чемпионата Англии 13 сентября

Дата публикации: 13-09-2026 12:40

В воскресенье, 13 сентября, нас ожидает захватывающий поединок 4-го тура чемпионата Англии между двумя извечными соперниками - «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Болельщики по всему миру будут следить за этим манкунианским дерби, ведь встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.



Манчестер Юнайтед



Сезон для команды под руководством Майкла Каррика стартовал неоднозначно, но оптимизм болельщиков только растет. Первый тур Премьер-лиги завершился неудачей для манкунианцев - команда уступила «Халл Сити». Тем не менее, уже во втором матче «МЮ» добился уверенной победы над «Ипсвичем», а затем сумел сыграть вничью с крепким «Эвертоном». Эти результаты позволили набрать 4 очка и расположиться на 13-й строчке турнирной таблицы, но очевидно, что «красные дьяволы» планируют улучшить свои позиции.



В Лиге чемпионов англичане начали своё выступление с оглушительной результативности - разгромив дебютанта турнира, азербайджанский «Сабах», со счетом 4:0. Такая стартовая победа добавляет уверенности в дальнейших играх на европейской арене. Тренерский штаб активно работает над тем, чтобы команда прибавляла по ходу сезона и боролась за самые высокие места как внутри страны, так и на международной арене.



Манчестер Сити



Новый сезон также стал уникальным для «Манчестер Сити», ведь теперь клуб выступает без Пепа Гвардиолы. Несмотря на изменения в руководстве, «горожане» демонстрируют отличный футбол. В первых трёх турах Премьер-лиги команда сыграла на максимуме - одержала три победы подряд, обыграв «Борнмут», «Кристалл Пэлас» и «Ковентри». 9 очков гарантируют уверенное первое место в турнирной таблице и подтверждают амбиции коллектива.



Кроме того, «Сити» начал свой путь в Лиге чемпионов с важной победы над «Порту» со счетом 2:0. Однако нельзя не упомянуть и о неприятном эпизоде - поражении от «Арсенала» со счетом 0:3 в матче за Суперкубок Англии. Это поражение стало серьезным уроком для команды, и игроки, судя по последующим матчам, сделали правильные выводы.



Личные встречи



История очных противостояний между «МЮ» и «Сити» богата на эмоции и неожиданные исходы. В последних пяти матчах баланс практически идеален - обе команды одержали по две победы, а еще два поединка завершились вничью. Эти результаты только добавляют интриги предстоящему дерби - ни одна из команд не уступает другой ни в желании победить, ни в уровне мотивации.



Прогноз



Исходя из игровой формы обеих команд и их атакующего потенциала, предстоящий матч обещает быть напряженным и насыщенным голевыми моментами. Противостояния между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» редко обходятся без забитых мячей, а учитывая амбиции и статус команд, можно ожидать открытый футбол с обилием опасных моментов у ворот. Учитывая эти факторы, я предлагаю сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться - «обе команды забьют» с коэффициентом 1.5. Этот выбор подкреплен историей последних встреч и нынешними результатами соперников, которые находятся в хорошей форме и настроены решительно. Не сомневаюсь, что болельщиков ожидает зрелищная и динамичная игра, достойная статуса английского дерби!