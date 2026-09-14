Динамо Киев - Эпицентр: Прогноз на матч чемпионата Украины 14 сентября

Дата публикации: 14-09-2026 00:21

В понедельник, 14 сентября, футбольные болельщики Украины ожидают интересный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги - на поле встретятся киевское «Динамо» и каменец-подольский «Эпицентр». Поединок пройдет на легендарном стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве, а стартовый свисток прозвучит в 15:30 по местному времени. Оба коллектива настраиваются на важнейшую игру, ведь в текущем сезоне обе команды демонстрируют различную динамику результатов и находятся в непосредственной близости друг к другу в турнирной таблице.

Динамо

Перед 6-м туром киевское «Динамо» занимает шестую позицию в турнирной таблице. Команда переживает не самые лучшие времена - в двух предыдущих матчах чемпионата подопечные Игоря Костюка сыграли неудачно, не сумев ни разу поразить ворота соперников и потерпели болезненное крупное поражение от «Буковины». Особое разочарование принёс тот факт, что команда за две игры не смогла реализовать даже минимального голевого момента, показав нестабильность в атаке. Однако уже в последующем матче с ЛНЗ киевляне смотрелись гораздо собраннее и создали большее количество моментов, но всё же так и не смогли выиграть, зафиксировав нулевую ничью.

На неделе «бело-синие» провели непростой поединок Кубка Украины против «Нивы» из Винницы, выступая практически резервным составом. Несмотря на заметное игровое преимущество, удалось отличиться лишь однажды - скромная победа 1:0 чуть не обернулась ненужным нервотрёпом для болельщиков. В этой встрече свои первые минуты за «Динамо» получили молодые таланты Дикий и Люсин, а также новичок из Кот-д’Ивуара Кеассе Ба, только недавно подписавший контракт с клубом. Другая интрига - появление ещё одного новичка, бразильца Густаво Прадо, который пока редко выходит на поле, но которому тренерский штаб обещает игровые минуты уже в ближайших турах.

Серьёзные проблемы и в кадровом плане, поскольку в лазарете киевлян сразу несколько ключевых исполнителей. Восстановление после травм проходит сразу восемь игроков: Нещерет, Попов, Захарченко, Редушко, Вивчаренко, Тымчик, Огундана и Шапаренко. Можно сказать, что практически полсостава продолжает борьбу с травмами, создавая дополнительные сложности тренерскому штабу «Динамо». Такая ситуация с ротацией, когда одни возвращаются в строй, а другие почти сразу выбывают, негативно отражается на результатах команды и сказывается на их ходе игр.

Эпицентр

«Эпицентр» на данный момент опережает «Динамо» на одно очко в турнирной таблице УПЛ, что позволяет команде Сергея Нагорняка чувствовать уверенность и амбиции. В стартовых пяти турах чемпионата каменчане показали отличную игру, особенно в плане дисциплины и организации обороны. Из пяти проведённых матчей команда пропустила голы только в поединке против «Шахтёра», а в остальных встречах сохранила свои ворота на замке. Особенно стоит отметить мощные победы над «Оболонью» и «Кудровкой», когда «Эпицентр» без труда разбирался с соперниками, уверенно реализуя свои атаки.

В Кубке Украины каменчане также выступают очень стабильно. Сначала была пройдена аматорская «То4ка» из Одессы, а затем в напряжённом противостоянии 1/16 финала «Эпицентр» выбил из турнира «Карбон» из Черкасс. Особое внимание стоит уделить полузащитнику Козаку, который в этих играх отличался как хет-триком, так и результативными передачами - он стал одним из главных героев последних недель. Несмотря на уход ключевого испанца Сифуэнтеса в «Карпаты», команда продолжает оставаться организованной и не испытывает серьёзных спадов. В кубковом поединке тренер Сергей Нагорняк воспользовался возможностью дать отдохнуть основным легионерам, выпуская футбольную молодёжь - такой подход только усиливает внутреннюю конкуренцию и держит всех в тонусе.

Статистика встреч

История очных противостояний между «Динамо» и «Эпицентром» очень короткая - команды встречались всего два раза, и оба матча состоялись в прошлом сезоне. В первой игре, прошедшей на выезде, киевляне одержали уверенную победу со счётом 4:1 благодаря голам Герреро, Михайленко, Волошина и Ваната. Единственный мяч престижа за «Эпицентр» забил Климец. Ответный матч в Киеве оказался очень убедительным для хозяев поля - «Динамо» выиграло 4:0, а среди авторов голов были Бражко (с пенальти), Пономаренко, оформивший дубль, и Андрей Ярмоленко, вернувшийся в родной клуб и порадовавший болельщиков.

Прогноз на противостояние

В предстоящем поединке, несмотря на кадровые проблемы и неудачную серию киевлян, эксперты считают «Динамо» фаворитом. Ожидается, что «Динамо» выйдет на поле максимально мотивированным после осечек в чемпионате и сможет переломить неудачную тенденцию. «Эпицентр» наверняка создаст немало трудностей, показав свою сбалансированную игру, однако поддержка родных трибун и класс игроков киевской команды должны сказаться. Прогнозируем победу «Динамо» с форой -1.5 - то есть киевляне должны выиграть с разницей минимум в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак, Лонвейк, Бражко, Рубчинский, Ярмоленко, Пономаренко, Кабаев.

«Эпицентр»: Федотов, Лучкевич, Репай, Нил, Климец, Таварес, Нене, Себерио, Рохас, Сидун, Козак.