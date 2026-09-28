Грузия - Украина: Прогноз на матч Лиги наций 28 сентября 

Дата публикации: 28-09-2026 18:48

28 сентября в Тбилиси состоится матч второго тура Лиги наций УЕФА. На стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе сборная Грузии сыграет с национальной командой Украины.

Грузия

Сборная Грузии после яркого выступления на чемпионате Европы 2024 года столкнулась с менее успешным периодом. На Евро команда Вилли Саньоля впервые в своей истории добралась до плей-офф, однако развить этот успех на следующем отрезке грузинам не удалось.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Грузия не смогла включиться в борьбу за путёвку на главный футбольный турнир планеты. В одной группе с грузинской сборной находились Испания и Турция, а в итоге Сакартвело финишировало третьим, набрав три очка. Столько же было у Болгарии, замкнувшей таблицу.

Не лучшим получилось и предыдущее выступление в Лиге наций. Грузия оказалась в одной группе с Украиной, Чехией и Албанией и завершила турнир на третьей позиции. В результате чехи выиграли группу, а украинцы оказались выше грузин.

Положение Саньоля некоторое время спасала победа над Арменией в стыковых матчах за сохранение места в Лиге B. Тогда грузины разгромили соперника по сумме двух встреч со счётом 9:1. Однако старт нового розыгрыша Лиги наций оказался для команды неудачным. Поражение от Северной Ирландии привело к отставке французского специалиста.

При этом сама игра против североирландцев не выглядела провальной. Грузия владела преимуществом, создавала моменты и получила возможность открыть счёт с пенальти. Однако Хвича Кварацхелия не сумел переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Гости же практически единственный опасный эпизод использовали уже на девятой добавленной минуте и увезли победу.

Теперь сборную Грузии возглавляет Рамаз Сванадзе. Контракт с новым главным тренером рассчитан до 2028 года. Специалист хорошо знаком с молодыми футболистами страны: последние пять лет он работал с молодёжной сборной Грузии.

В матче с Украиной Сванадзе наверняка внесёт изменения в состав и тактическую схему. При этом участие Гогличидзе и Лочошвили остаётся под вопросом из-за повреждений.

Украина

Украина начала нынешний розыгрыш Лиги наций с победы над Венгрией. Для Андреа Мальдеры тот матч стал первым официальным во главе национальной команды, и дебют итальянского специалиста получился результативным — украинцы выиграли со счётом 1:0.

Перед стартом турнира команда столкнулась с серьёзными кадровыми потерями. Из-за различных повреждений не смогли помочь сборной Малиновский, Зинченко, Ярмолюк, Конопля, Довбик, Яремчук и Мудрик. Несмотря на проблемы с составом, Украина сумела выдержать давление в Будапеште.

Начало встречи получилось непростым, однако после этого украинцы постепенно перехватили инициативу. Единственный гол забил Даниил Сикан. В дальнейшем команда Мальдеры имела возможности увеличить преимущество и в целом выглядела ближе ко второму голу, чем Венгрия к ответному.

Отдельно стоит отметить настрой украинцев. Команда играла с полной самоотдачей и до финального свистка боролась за результат. На фоне предыдущего периода сборной это стало одним из заметных моментов стартового матча.

В Тбилиси украинская делегация отправилась уже на следующий день после игры с Венгрией. При этом кадровая ситуация вновь изменилась: Александр Назаренко получил удаление и не сможет принять участие в матче с Грузией. Зато восстановился Роман Яремчук, который снова готов выйти на поле.

История противостояний

Статистика личных встреч говорит в пользу Украины. Сборные провели между собой 11 матчей, и грузины ни разу не смогли победить: семь раз сильнее оказывались украинцы, ещё четыре встречи завершились вничью.

В прошлом сезоне Лиги наций команды также играли друг против друга. Украина дома победила со счётом 1:0, а матч в Грузии завершился результативной ничьей — 1:1.

Прогноз

У Грузии будет несколько важных преимуществ. Команда сыграет дома, вернутся болельщики, а новый тренер наверняка постарается эмоционально встряхнуть футболистов после неудачного старта. Хозяевам необходимо исправлять положение в группе, поэтому мотивации у них будет достаточно.

Украина, в свою очередь, получила хороший эмоциональный импульс после победы над Венгрией. Команда Мальдеры наверняка постарается развить этот результат и увезти из Тбилиси ещё три очка.

При этом кадровые проблемы остаются фактором риска для украинцев, а Сванадзе способен внести неожиданные изменения в игру Грузии. Тем не менее статистика очных встреч, качество состава и впечатление от первого тура позволяют ждать конкурентного матча с преимуществом Украины.

Наш прогноз — победа Украины со счётом 2:1.

Ориентировочные составы

Грузия: Мамардашвили, Табидзе, Двали, Бериашвили, Мамагеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Харебашвили, Давиташвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Украина: Ризнык, Михайличенко, Матвиенко, Забарный, Бондарь, Очеретько, Назарина, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Пономаренко.