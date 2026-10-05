Украина – Венгрия: Прогноз на матч Лиги наций 5 октября 

Дата публикации: 05-10-2026 00:50

5 октября в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского состоится матч 4-го тура Лиги наций УЕФА. Номинальным хозяином встречи будет сборная Украины, которой предстоит вновь сыграть против Венгрии. Команды уже встречались на старте нынешнего розыгрыша турнира, и тогда украинцы добились победы со счётом 1:0 в Будапеште.

Украина

Старт нынешнего розыгрыша Лиги наций для украинской сборной получился успешным. В Будапеште команда Андреа Мальдеры провела первый официальный матч под руководством итальянского специалиста и сумела взять три очка.

Украинцы действовали агрессивно, много боролись и до последних минут сохраняли необходимую концентрацию. Венгры создали больше опасных эпизодов у ворот соперника, однако единственный гол встречи оказался на счету Украины. На исходе первого тайма отличился Сикан.

Не обошлось и без крайне эмоциональной концовки. В последние минуты на поле вспыхнул конфликт с участием футболистов обеих команд, к которому подключились даже игроки, находившиеся на скамейках. В этом эпизоде украинцы также не отступили.

После победы дебют Мальдеры в официальном матче получил положительную оценку. В первую очередь отмечались характер команды, готовность бороться за каждый мяч и способность выдерживать давление.

Однако уже во втором туре содержание игры заметно изменилось. В Тбилиси тренерский штаб пошёл на масштабную ротацию, поменяв сразу десять футболистов по сравнению со стартовым составом матча против Венгрии. Единственным игроком, сохранившим место в основе, стал Ванат.

Украинская команда выглядела нервно и не слишком цельно, но сумела завершить встречу с Грузией без пропущенных мячей. Нулевая ничья в условиях столь серьёзных кадровых изменений была воспринята как приемлемый результат.

Перед матчем третьего тура ожидалось возвращение к более привычной схеме и составу. Но Мальдера снова удивил решением по стартовой одиннадцатёрке. В игре с Северной Ирландией на поле одновременно появились четыре номинальных центральных защитника, а в средней линии действовали сразу три футболиста, располагавшиеся достаточно близко друг к другу. Роль атакующего полузащитника получил Андрей Ярмоленко.

Эксперимент не сработал. Украина практически полностью проиграла сопернику по содержанию игры, а преимущество во владении мячом не принесло никакой пользы. За весь матч «сине-жёлтые» не создали ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот, тогда как собственная оборона допустила сразу несколько серьёзных ошибок.

В итоге Северная Ирландия победила со счётом 3:0. После этого поражения критика в адрес команды и тренерского штаба усилилась.

Перед новой встречей с Венгрией украинцы столкнулись и с кадровыми проблемами. Из-за дисквалификаций матч пропустят Николай Матвиенко и Артём Сикан. Не сможет сыграть Георгий Судаков, а участие Александра Зубкова остаётся под вопросом. Кроме того, сборной не помогут футболисты, ранее выбывшие из-за травм.

Венгрия

Венгрия начала нынешний розыгрыш Лиги наций с поражения от Украины. При этом команда Марко Росси создала несколько хороших возможностей для взятия ворот, но реализовать их не смогла.

На результат повлияли и кадровые трудности. В частности, в нынешнем международном цикле венграм недоступен основной нападающий Варга, а полноценной замены футболисту подобрать пока не удалось.

После домашнего поражения от Украины на Росси обрушилась критика. В венгерских СМИ даже появились сообщения о возможной смене главного тренера, а среди потенциальных кандидатов на его место назывался бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Впрочем, следующие два матча позволили итальянскому специалисту улучшить положение. Во втором туре Венгрия сыграла 0:0 с Северной Ирландией. Встреча получилась осторожной и закрытой, причём более опасные моменты создавали гости, предпочитавшие действовать на быстрых атаках.

Зато в третьем туре венгры наконец добились победы. Команда Росси обыграла Грузию со счётом 1:0, а единственный мяч забил Керкез. При этом автор победного гола теперь не сможет помочь своей сборной в Трнаве — защитник пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Победа над Грузией несколько снизила давление на Росси. Однако вопросы к атакующей игре Венгрии по-прежнему остаются. Помимо Керкеза, против Украины не сыграют Реджич и Болла.

История противостояний

Предстоящая встреча станет уже четвёртой в истории противостояния сборных Украины и Венгрии. В первом туре текущего розыгрыша Лиги наций украинцы победили в Будапеште со счётом 1:0.

До этого команды дважды пересекались в 1992 году. В апреле того года Украина провела свой первый матч в истории национальной сборной именно против Венгрии. Встреча состоялась в Ужгороде и завершилась поражением хозяев со счётом 1:3.

Через несколько месяцев соперники вновь встретились, на этот раз в Венгрии. И украинская команда снова уступила — 1:2.

Прогноз

Обе сборные подходят к заключительному матчу игрового цикла с дополнительной мотивацией. Венгрия наверняка постарается взять реванш за поражение в Будапеште, которое в венгерском стане считают незаслуженным. Украине же необходимо исправлять впечатление после тяжёлого поражения от Северной Ирландии.

Цена встречи будет высокой. Очередная потеря очков может серьёзно осложнить положение любой из команд в борьбе за первое место в группе.

Ожидается напряжённый и достаточно закрытый футбол. Соперники прекрасно понимают цену ошибки, поэтому вряд ли станут с первых минут идти на неоправданный риск. После экспериментов в предыдущих матчах Мальдера, вероятно, сделает ставку на более сбалансированную структуру и постарается вернуть команде организованность.

В таких условиях большое значение может получить один эпизод, а количество действительно опасных моментов, вероятно, окажется ограниченным.

Наш прогноз — ничья 1:1.

Ориентировочные составы

Украина: Трубин, Крупский, Забарный, Сарапий, Михайличенко, Назарина, Очеретько, Шапаренко, Цыганков, Назаренко, Ванат.

Венгрия: Б. Тот, Осват, Орбан, Чингер, Маркграф, Шафер, Чонгвай, Собослаи, А. Тот, М. Тот, Лукач.