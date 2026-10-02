Бельгия - Турция: Прогноз на матч Лиги наций 2 октября 

Дата публикации: 02-10-2026 20:03

2 октября на стадионе «Морис Дюфран» состоится матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Бельгии встретится с национальной командой Турции. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Сборная Бельгии

Летом бельгийская команда вновь напомнила о себе, показав достойную игру. Хотя им не удалось превзойти свой выдающийся результат 2018 года, когда команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира, в текущем турнире они дошли на шаг ближе к вершине, завершив выступление немного ниже. Несмотря на непростой старт, футболисты смогли пробиться в плей-офф Лиги наций. Там они смогли совершить впечатляющий камбэк против Сенегала, а также разгромить хозяев турнира – сборную США. Матч 1/4 финала с Испанией выдался напряжённым: бельгийцы боролись на равных практически весь поединок, пока вратарь Куртуа не получил травму и покинул поле; заменивший его голкипер пропустил решающий мяч на 88-й минуте.

После этих событий тренерский пост занял Марк ван Боммель, заменивший Руди Гарсию. Новый наставник стартовал впечатляюще: сборная Бельгии уверенно одолела Италию на выезде, забив по одному мячу в каждом из таймов. В последующем команда показала настойчивую игру в матче с Францией, но не смогла удержать преимущество и уступила благодаря голу Олисе в концовке.

Сборная Турции

Несколько последних лет национальная команда Турции находилась под руководством Винченцо Монтеллы. В его актив можно записать успешное выступление на ЕВРО-2020, когда турки пробились в четвертьфинал, а также подъем в высшую лигу Лиги наций и попадание на чемпионат мира. В группе отбора на мировое первенство Турция заняла второе место, уступив только впечатляющей сборной Испании. Однако весной текущего года команда в упорных матчах одолела Румынию и Косово, что укрепило их позиции.

Несмотря на неудачи на Чемпионате мира – поражения от Австралии и Парагвая (даже при численном преимуществе), а также победу над США, которая, возможно, позволила Монтелле сохранить тренерское кресло, результаты оставляют желать лучшего. После удачного старта команда уступила Франции с минимальным счётом, а затем потерпела крупное поражение от нестабильной Итальянской сборной со счётом 1-4.

Статистика личных встреч

В последних семи матчах соперников турецкая сборная одержала три победы при одном поражении, что говорит о непредсказуемости предстоящей игры.

Прогноз на игру

Эксперты и букмекерские конторы склоняются к тому, что турецкая команда не сможет показать значительный прогресс и улучшить результаты в этом матче. Ожидается, что сборная Бельгии вновь одержит победу, причем с учётом фору «-1 гол», коэффициент составляет 1,76. Хозяева поля выглядят более уверенно и мотивированно, что ставит их в явные фавориты предстоящего поединка.