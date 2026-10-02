Франция - Италия: Прогноз на матч Лиги наций 2 октября 

Дата публикации: 02-10-2026 19:59

2 октября на знаменитом стадионе «Стад де Франс» состоится важный матч третьего тура Лиги наций, где сборная Франции примет команду Италии. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Сборная Франции

За лето во француском национальном футболе завершилась значительная эра — команда рассталась с главным тренером Дешамом, который привел «трехцветных» к чемпионскому титулу, пусть и последний раз это было еще в 2018 году. Летом казалось, что с таким составом, где ключевым игроком является Мбаппе, команда вновь готова бороться за престижные трофеи. В Лиге наций Франция уверенно проходила группы, но в полуфинале справедливо уступила Испании. В поединке за третье место мотивация у подопечных Дешама угасла, и они проиграли Англии с результатом 4-6.

После этого назначен новый главный тренер — легендарный Зинедин Зидан, который сразу заявил о намерении изменить стиль игры сборной. Пока же успехи команды оцениваются в основном по результатам — две стартовые игры под руководством Зидана команда выиграла с минимальным счетом 1:0. В первом матче Мбаппе принес победу над Турцией, несмотря на полученную травму, а во втором Олисе, появившись на поле в роли замены, провел впечатляющий прорыв и забил решающий мяч в концовке встречи с Бельгией.

Сборная Италии

Италия, напротив, переживает сложный период и уже пропустила три чемпионата мира подряд. В этот раз команда не смогла противостоять норвежской сборной ни при Спаллетти, ни при Гаттузо. Заняв второе место в группе квалификации, итальянцы вновь отправились в стыковые матчи, где ожидаемо потерпели неудачу. В марте им удалось обыграть Северную Ирландию со счетом 2:0, однако в решающем противостоянии с Боснией из-за удаления защитника Бастони на 41-й минуте остались в меньшинстве и проиграли в плей-офф.

К осени на пост главного тренера сборной вернулся Роберто Манчини, который прославился победой на Евро-2020. Тем не менее, его второе назначение стартовало неудачно — домашнее поражение от Бельгии с двумя пропущенными мячами, по одному в каждом тайме, и нулем в атаке. Уже в следующей встрече в гостях у Турции Италия продемонстрировала заметный прогресс — трижды забила к 27-й минуте и в итоге разгромила соперника с результатом 4:1.

История личных встреч

Анализ пяти последних очных встреч между Францией и Италией показывает преимущество французской сборной — четыре победы против одной у итальянцев. Такой разрыв в статистике свидетельствует о доминировании «трехцветных» в последних противостояниях.

Прогноз на матч

Большинство букмекерских контор отдают предпочтение сборной Франции, которая выглядит более стабильно и технически сильнее. Рекомендуется ставка на победу французов с форой «-1,0 забитый гол», что имеет коэффициент около 1,69. Ожидается, что игра на своем поле будет для них комфортной и они сумеют добиться уверенной победы в этом напряженном матче.