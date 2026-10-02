Украина - Северная Ирландия: Прогноз на матч Лиги наций 2 октября
2 октября в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского сборная Украины проведёт первый номинально домашний матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет Северная Ирландия, которая вместе с украинцами после двух туров находится в верхней части таблицы.
Украина
Украинская сборная прибыла в Словакию уже на следующий день после встречи с Грузией. В Тбилиси команда Мальдеры заработала одно очко и сохранила положение среди лидеров группы.
При этом сама игра оставила немало вопросов. Итальянский специалист практически полностью изменил стартовый состав по сравнению с победным матчем против Венгрии. В основе сохранился только Ванат, тогда как остальные позиции заняли новые футболисты.
Такой масштаб ротации заметно сказался на качестве футбола. Украина действовала осторожно, редко доводила атаки до логического завершения и практически не создавала серьёзной угрозы воротам грузин. За весь матч наша команда лишь дважды пробила в створ.
Главным человеком в составе украинцев стал Анатолий Трубин. Вратарь несколько раз выручил команду и помог сохранить нулевой результат. Поэтому одно очко из Тбилиси можно считать приемлемым итогом с учётом характера встречи.
Похоже, Мальдера сознательно рассматривал игру с Грузией как возможность сохранить силы перед двумя номинально домашними матчами — против Северной Ирландии и Венгрии. Решение было рискованным, однако пока оно позволило Украине остаться в числе лидеров квартета.
Настоящую оценку этому выбору можно будет дать только после завершения октябрьской серии. Если украинцы успешно проведут два ближайших матча, ставка тренера на ротацию будет выглядеть вполне оправданной. В противном случае вопросы к решению итальянского специалиста неизбежно усилятся.
Особенно важно, что в первом туре против Венгрии Украина показала совершенно другой футбол. Команда Мальдеры действовала агрессивно, сражалась за каждый мяч и в итоге добилась победы на выезде. По самоотдаче и желанию добиться результата тот матч заметно отличался от многих встреч предыдущего периода.
Теперь украинцам предстоит вновь показать именно такой настрой. Северная Ирландия находится рядом в турнирной таблице, поэтому цена ошибки будет высокой.
Матч пропустят Очеретько, Бондарь и Миколенко.
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии получила путёвку в Лигу B после успешного выступления в предыдущем розыгрыше турнира. В Лиге C команда Майкла О’Нилла без поражений прошла групповую дистанцию с Болгарией, Беларусью и Люксембургом, заняв первое место.
Первые два матча на новом уровне показали, что британцы намерены бороться за дальнейшее повышение. Северная Ирландия пока не проиграла и находится среди лидеров квартета.
В стартовой встрече против Грузии команда О’Нилла сознательно отдала сопернику территориальное преимущество. Гости сделали ставку на плотную оборону, быстрые выходы вперёд и стандарты.
Грузия получила возможность изменить ход игры после назначения пенальти, однако Хвича Кварацхелия не смог переиграть голкипера. В итоге североирландцы дождались своего шанса уже в компенсированное время. На 90+9-й минуте гости забили после аута и увезли из Тбилиси три очка.
Против Венгрии британская команда действовала в похожей манере. Она снова предпочла компактную оборону активному владению мячом и старалась использовать ошибки соперника. Матч завершился со счётом 0:0, хотя именно Северная Ирландия имела несколько возможностей для победного гола.
После игры Майкл О’Нилл положительно оценил результат своей команды, однако отдельно выразил недовольство поведением венгерских футболистов, которых обвинил в многочисленных симуляциях и затяжных паузах.
К матчу с Украиной британцы также подходят с кадровыми потерями. Из-за травм О’Нилл не сможет рассчитывать на Бредли, Макканна, Макдоннела, Лайонса и Балларда.
История противостояний
Украина и Северная Ирландия встречались шесть раз. В активе нашей сборной три победы, ещё два матча завершились вничью, а североирландцы выиграли один раз.
Однако единственное поражение пришлось на самый значимый официальный матч последних лет. На чемпионате Европы 2016 года Украина и Северная Ирландия оказались в одной группе, и тогда британская команда победила со счётом 2:0.
Остальные очные встречи проходили в рамках отборочных турниров или носили товарищеский характер.
Прогноз
Группа складывается крайне плотно, а небольшое количество забитых мячей в первых турах лишь подтверждает осторожный характер противостояния. Все четыре команды находятся примерно в равных условиях, поэтому ждать открытого футбола с большим количеством голевых моментов в Трнаве не стоит.
Мальдера, скорее всего, снова внесёт изменения в стартовый состав, однако на этот раз можно ожидать возвращения футболистов, которые пропустили игру с Грузией. Более сильный подбор исполнителей должен позволить Украине действовать острее в атаке.
Северная Ирландия наверняка выберет уже знакомую модель. Гости могут сознательно отдать инициативу украинцам, насытить оборону и ждать возможности для быстрых выпадов либо стандартных положений.
Для Украины именно такой сценарий традиционно является непростым. Если соперник максимально закроется, «сине-жёлтым» придётся искать свободные зоны за счёт движения и индивидуальных действий.
При этом у украинской команды есть достаточно качественных исполнителей, способных решить исход подобной встречи одним эпизодом. При более оптимальном составе и необходимом настрое Украина может рассчитывать на три очка.
Наш прогноз — минимальная победа сборной Украины со счётом 1:0.
Ориентировочные составы
Украина: Ризнык, Матвиенко, Михавко, Забарный, Крупский, Назарина, Бражко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук, Сикан.
Северная Ирландия: П. Чарльз, Девенни, Браун, Макконвил, Этчессон, Хьюм, Ш. Чарльз, Гелбрейг, Келли, Прайс, Донли.
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