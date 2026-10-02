Украина - Северная Ирландия: Прогноз на матч Лиги наций 2 октября 

Дата публикации: 02-10-2026 11:01

2 октября в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского сборная Украины проведёт первый номинально домашний матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет Северная Ирландия, которая вместе с украинцами после двух туров находится в верхней части таблицы.

Украина

Украинская сборная прибыла в Словакию уже на следующий день после встречи с Грузией. В Тбилиси команда Мальдеры заработала одно очко и сохранила положение среди лидеров группы.

При этом сама игра оставила немало вопросов. Итальянский специалист практически полностью изменил стартовый состав по сравнению с победным матчем против Венгрии. В основе сохранился только Ванат, тогда как остальные позиции заняли новые футболисты.

Такой масштаб ротации заметно сказался на качестве футбола. Украина действовала осторожно, редко доводила атаки до логического завершения и практически не создавала серьёзной угрозы воротам грузин. За весь матч наша команда лишь дважды пробила в створ.

Главным человеком в составе украинцев стал Анатолий Трубин. Вратарь несколько раз выручил команду и помог сохранить нулевой результат. Поэтому одно очко из Тбилиси можно считать приемлемым итогом с учётом характера встречи.

Похоже, Мальдера сознательно рассматривал игру с Грузией как возможность сохранить силы перед двумя номинально домашними матчами — против Северной Ирландии и Венгрии. Решение было рискованным, однако пока оно позволило Украине остаться в числе лидеров квартета.

Настоящую оценку этому выбору можно будет дать только после завершения октябрьской серии. Если украинцы успешно проведут два ближайших матча, ставка тренера на ротацию будет выглядеть вполне оправданной. В противном случае вопросы к решению итальянского специалиста неизбежно усилятся.

Особенно важно, что в первом туре против Венгрии Украина показала совершенно другой футбол. Команда Мальдеры действовала агрессивно, сражалась за каждый мяч и в итоге добилась победы на выезде. По самоотдаче и желанию добиться результата тот матч заметно отличался от многих встреч предыдущего периода.

Теперь украинцам предстоит вновь показать именно такой настрой. Северная Ирландия находится рядом в турнирной таблице, поэтому цена ошибки будет высокой.

Матч пропустят Очеретько, Бондарь и Миколенко.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии получила путёвку в Лигу B после успешного выступления в предыдущем розыгрыше турнира. В Лиге C команда Майкла О’Нилла без поражений прошла групповую дистанцию с Болгарией, Беларусью и Люксембургом, заняв первое место.

Первые два матча на новом уровне показали, что британцы намерены бороться за дальнейшее повышение. Северная Ирландия пока не проиграла и находится среди лидеров квартета.

В стартовой встрече против Грузии команда О’Нилла сознательно отдала сопернику территориальное преимущество. Гости сделали ставку на плотную оборону, быстрые выходы вперёд и стандарты.

Грузия получила возможность изменить ход игры после назначения пенальти, однако Хвича Кварацхелия не смог переиграть голкипера. В итоге североирландцы дождались своего шанса уже в компенсированное время. На 90+9-й минуте гости забили после аута и увезли из Тбилиси три очка.

Против Венгрии британская команда действовала в похожей манере. Она снова предпочла компактную оборону активному владению мячом и старалась использовать ошибки соперника. Матч завершился со счётом 0:0, хотя именно Северная Ирландия имела несколько возможностей для победного гола.

После игры Майкл О’Нилл положительно оценил результат своей команды, однако отдельно выразил недовольство поведением венгерских футболистов, которых обвинил в многочисленных симуляциях и затяжных паузах.

К матчу с Украиной британцы также подходят с кадровыми потерями. Из-за травм О’Нилл не сможет рассчитывать на Бредли, Макканна, Макдоннела, Лайонса и Балларда.

История противостояний

Украина и Северная Ирландия встречались шесть раз. В активе нашей сборной три победы, ещё два матча завершились вничью, а североирландцы выиграли один раз.

Однако единственное поражение пришлось на самый значимый официальный матч последних лет. На чемпионате Европы 2016 года Украина и Северная Ирландия оказались в одной группе, и тогда британская команда победила со счётом 2:0.

Остальные очные встречи проходили в рамках отборочных турниров или носили товарищеский характер.

Прогноз

Группа складывается крайне плотно, а небольшое количество забитых мячей в первых турах лишь подтверждает осторожный характер противостояния. Все четыре команды находятся примерно в равных условиях, поэтому ждать открытого футбола с большим количеством голевых моментов в Трнаве не стоит.

Мальдера, скорее всего, снова внесёт изменения в стартовый состав, однако на этот раз можно ожидать возвращения футболистов, которые пропустили игру с Грузией. Более сильный подбор исполнителей должен позволить Украине действовать острее в атаке.

Северная Ирландия наверняка выберет уже знакомую модель. Гости могут сознательно отдать инициативу украинцам, насытить оборону и ждать возможности для быстрых выпадов либо стандартных положений.

Для Украины именно такой сценарий традиционно является непростым. Если соперник максимально закроется, «сине-жёлтым» придётся искать свободные зоны за счёт движения и индивидуальных действий.

При этом у украинской команды есть достаточно качественных исполнителей, способных решить исход подобной встречи одним эпизодом. При более оптимальном составе и необходимом настрое Украина может рассчитывать на три очка.

Наш прогноз — минимальная победа сборной Украины со счётом 1:0.

Ориентировочные составы

Украина: Ризнык, Матвиенко, Михавко, Забарный, Крупский, Назарина, Бражко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук, Сикан.

Северная Ирландия: П. Чарльз, Девенни, Браун, Макконвил, Этчессон, Хьюм, Ш. Чарльз, Гелбрейг, Келли, Прайс, Донли.