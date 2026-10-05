Италия - Турция: Прогноз на матч Лиги наций 5 октября 

Дата публикации: 05-10-2026 16:10

Команды, встретившиеся во втором туре, вновь сыграют между собой на стадионе в Болонье — начало матча запланировано на 21:45.

У Винченцо Монтеллы сейчас возникли серьезные трудности. Несмотря на ранний вылет сборной Турции с чемпионата мира, он сохранил должность главного тренера национальной команды. Однако текущее выступление в Лиге наций вызывает серьезные сомнения в его будущем на этом посту. Если первую игру, несмотря на поражение со счётом 0:1 против Франции, можно было назвать достойной, то в последующих матчах произошёл полный провал. Настоящим ударом стало крупное поражение на домашнем поле от Италии со счётом 1:4. Следом последовало ещё одно болезненное поражение — на выезде от Бельгии 0:3.

В то же время Италия, стартовавшая не слишком уверенно, проиграв в Риме Бельгии со счётом 0:2, под руководством Роберто Манчини демонстрирует заметный прогресс. После впечатляющей гостевой встречи с Турцией последовала достойная ничья в классическом противостоянии с Францией — 1:1.

Таким образом, шансы Турции на успех на стадионе "Ренато Даль-Ара" выглядят весьма призрачно. Ситуацию ухудшают травмы ключевых игроков - Хакана Чалханоглу, Мерта Мюлдюра, Джана Узуна и Кенана Йылдыза. Кроме того, Арда Гюлер и Бурак Йылмаз пропустят матч из-за перебора жёлтых карточек. Для Италии основной риск — недонастрой из-за уверенной победы в первом поединке, что может сказаться на мотивации.

Наш прогноз — победа Италии с форой -1 (коэффициент — до 1.68) и тотал голов меньше 3 (коэффициент — до 2.05). Мы ожидаем, что итальянская команда подтвердит своё превосходство и не позволит туркам взять реванш в этом матче.