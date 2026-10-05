Франция - Бельгия: Прогноз на матч Лиги наций 5 октября 

Дата публикации: 05-10-2026 16:19

5 октября на «Стад де Франс» состоится матч 4-го тура Лиги наций, в котором сборная Франции примет национальную команду Бельгии. Встреча начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Французская сборная продолжает выступление после смены главного тренера. Дидье Дешам завершил многолетнюю работу с командой, а его место занял Зинедин Зидан. Новый наставник ещё до назначения говорил о намерении изменить стиль игры национальной команды.

При Зидане французы начали с побед, однако не все матчи складывались для них идеально. В составе команды по-прежнему хватает игроков высокого уровня, а одним из наиболее заметных футболистов стал Михаэль Олисе. Полузащитник ассистировал Килиану Мбаппе в матче с Турцией, а затем сам отличился после выхода на замену во встрече с Бельгией. В игре против Италии Олисе также записал на свой счёт гол.

Последний матч с итальянцами завершился для Франции ничьей 1:1. Уильям Салиба? Нет — французская команда осталась в меньшинстве после удаления Дайо Упамекано и не сумела удержать преимущество.

Бельгия также подходит к очному противостоянию в хорошем состоянии. Команда Руди Гарсии летом дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила Испании. Ранее бельгийцы завоевали бронзовые медали ЧМ-2018, однако после этого долго не могли добиться сопоставимых результатов.

После смены тренера сборная Бельгии постепенно прибавила. Команда обыграла Италию со счётом 2:0 на выезде, а в пятницу уверенно разобралась с Турцией — 3:0. В той встрече дубль оформил Кевин Де Брюйне.

При этом именно Де Брюйне не сможет помочь бельгийцам в предстоящей игре с Францией. Полузащитник пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. По той же причине вне состава окажется Юри Тилеманс.

История очных встреч складывается в пользу французской сборной. Бельгия ранее неоднократно добивалась успехов в матчах с соседями, однако в шести последних встречах подряд победа оставалась за Францией.

Букмекеры также отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции предлагается коэффициент 1,60. С учётом текущей формы команд и статистики личных встреч наиболее вероятным исходом выглядит успех французской сборной.

Прогноз: победа Франции — коэффициент 1,60.