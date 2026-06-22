Мартин Демикелис подписал долгосрочный контракт с «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 22-06-2026 22:40

«РБ Лейпциг» официально объявил о назначении Мартина Демикелиса на должность главного тренера команды. Немецкий клуб подтвердил подписание долгосрочного контракта с аргентинским специалистом, который будет руководить коллективом как минимум до лета 2028 года.

Назначение стало одним из наиболее заметных тренерских решений нынешнего межсезонья в Бундеслиге. Руководство «Лейпцига» сделало ставку на специалиста, который уже успел зарекомендовать себя как перспективный наставник и обладает солидным международным опытом как игрока, так и тренера.

Для самого Демикелиса работа в «РБ Лейпциг» станет очередным важным этапом в тренерской карьере. Аргентинец получает возможность возглавить один из сильнейших клубов Германии, который в последние годы стабильно борется за высокие места в национальном чемпионате и регулярно выступает в еврокубках.

Минувший сезон «Лейпциг» завершил на третьей позиции в турнирной таблице Бундеслиги, обеспечив себе прямую путёвку в Лигу чемпионов. Именно поэтому перед новым главным тренером будут стоять серьёзные задачи — сохранить конкурентоспособность команды на внутренней арене и добиться достойных результатов в главном клубном турнире Европы.

Футбольная биография Демикелиса тесно связана с Германией. В качестве игрока он провёл лучшие годы карьеры в «Баварии», где четырежды становился чемпионом страны и завоевал множество других трофеев. За время выступлений в Мюнхене аргентинец зарекомендовал себя как один из самых надёжных центральных защитников своего поколения.

После ухода из немецкого клуба он продолжил карьеру на высоком уровне. В составе «Манчестер Сити» Демикелис выиграл чемпионат Англии и два Кубка английской лиги, а также получил бесценный опыт работы в одном из сильнейших чемпионатов мира. Кроме того, на его счету 51 матч за национальную сборную Аргентины, в составе которой он выступал на крупнейших международных турнирах.

После завершения игровой карьеры Демикелис достаточно быстро переключился на тренерскую деятельность. Первые серьёзные шаги он сделал в системе «Баварии», где работал со второй командой клуба. Именно там специалист начал формировать собственные взгляды на футбол и управление коллективом.

Позже аргентинец получил возможность проявить себя на более высоком уровне. Он возглавлял один из самых титулованных клубов Южной Америки — «Ривер Плейт», где приобрёл важный опыт работы под серьёзным давлением и высокими ожиданиями болельщиков. Затем в его карьере были периоды работы в мексиканском «Монтеррее» и испанской «Мальорке».

В «РБ Лейпциг» рассчитывают, что международный опыт нового наставника поможет команде сохранить высокий уровень результатов. Руководство клуба традиционно делает ставку на атакующий и интенсивный футбол, поэтому одной из главных задач Демикелиса станет сохранение узнаваемого игрового стиля команды при одновременном развитии проекта.

Особый интерес вызывает то, как специалист будет работать с молодыми футболистами. «Лейпциг» давно известен умением раскрывать перспективных игроков и превращать их в звёзд европейского футбола. Опыт Демикелиса в работе с молодёжными командами может стать дополнительным преимуществом для клуба.

Теперь внимание болельщиков будет приковано к подготовке команды к новому сезону. Впереди у «РБ Лейпциг» выступления сразу на нескольких фронтах, а от нового тренера будут ждать не только стабильных результатов в Бундеслиге, но и успешного выступления в Лиге чемпионов.

Назначение Мартина Демикелиса открывает новую страницу в истории клуба. Руководство рассчитывает, что аргентинский специалист сможет сохранить команду среди лидеров немецкого футбола и сделать следующий шаг в развитии одного из самых амбициозных проектов Европы.