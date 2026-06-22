Аарон Рэмси претендует на пост главного тренера «Оксфорда»

Дата публикации: 22-06-2026 22:29

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси может сделать серьёзный шаг в своей новой карьере после завершения выступлений на профессиональном уровне. По информации британских СМИ, 35-летний специалист входит в число основных кандидатов на пост главного тренера «Оксфорд Юнайтед», который находится в поисках нового наставника после недавних кадровых перестановок.

Руководство клуба вынуждено искать нового тренера после увольнения Мэтта Блумфилда. Решение было принято вскоре после того, как команда не сумела сохранить место в Чемпионшипе и по итогам сезона вылетела в Лигу 1. Теперь перед руководителями стоит задача как можно быстрее определить нового наставника, который сможет подготовить команду к борьбе за возвращение во второй по силе дивизион английского футбола.

Среди рассматриваемых кандидатов неожиданно оказался Аарон Рэмси. Бывший футболист завершил игровую карьеру лишь в апреле 2026 года, однако уже успел проявить интерес к тренерской деятельности. Сообщается, что валлиец провёл переговоры с представителями «Оксфорд Юнайтед» и сумел произвести положительное впечатление на руководство клуба.

Несмотря на отсутствие серьёзного опыта самостоятельной работы главным тренером, в «Оксфорде» высоко оценивают футбольный интеллект бывшего полузащитника, его лидерские качества и огромный опыт, накопленный за годы выступлений на самом высоком уровне.

На протяжении своей карьеры Рэмси играл за ряд известных клубов, однако наибольшую известность получил благодаря выступлениям за «Арсенал». В составе лондонской команды он выиграл несколько трофеев и стал одним из самых узнаваемых валлийских футболистов своего поколения. Кроме того, полузащитник долгие годы являлся одним из лидеров национальной сборной Уэльса.

Определённый тренерский опыт у Рэмси уже имеется. В 2025 году он временно исполнял обязанности главного тренера «Кардифф Сити» после увольнения Омера Ризы. Хотя этот период оказался коротким, он позволил бывшему футболисту получить первое представление о работе наставника на профессиональном уровне.

Под его руководством валлийская команда провела три официальных матча. «Кардифф» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Несмотря на отсутствие побед, работа Рэмси получила положительные отзывы благодаря организованности команды и его подходу к взаимодействию с игроками.

В «Оксфорде» понимают, что назначение специалиста без полноценного тренерского опыта связано с определёнными рисками. Однако руководство клуба также видит в этом возможность получить амбициозного наставника с современными взглядами на футбол и высоким авторитетом среди игроков.

Особенно важным фактором считается умение Рэмси работать в коллективе и его богатый опыт выступлений в английском футболе. В клубе рассчитывают, что эти качества помогут ему быстро адаптироваться к новой роли и наладить эффективную работу команды.

На данный момент окончательное решение ещё не принято. Руководство продолжает рассматривать различные кандидатуры, однако имя Рэмси остаётся одним из наиболее обсуждаемых внутри клуба. Ожидается, что вопрос с назначением нового главного тренера будет решён в ближайшее время, поскольку подготовка к новому сезону должна начаться уже в ближайшие недели.

Если назначение состоится, для Аарона Рэмси это станет первой полноценной работой в качестве главного тренера. Такой шаг ознаменует начало совершенно нового этапа в карьере одного из самых известных футболистов Уэльса последних двух десятилетий.

Для самого «Оксфорд Юнайтед» это также может стать интересным и смелым решением, способным привлечь дополнительное внимание к клубу и придать новый импульс проекту, который ставит перед собой задачу как можно быстрее вернуться в Чемпионшип.