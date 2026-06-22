«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к строительству нового стадиона на 100 тысяч мест

Дата публикации: 22-06-2026 22:25

«Манчестер Юнайтед» объявил о важнейшем этапе реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в истории английского футбола. Клуб официально подтвердил приобретение большей части земельного участка, необходимого для строительства нового стадиона, который в будущем может стать крупнейшей спортивной ареной Великобритании.

Информация была опубликована на официальных ресурсах манчестерского клуба. Согласно заявлению, руководство «красных дьяволов» завершило сделку по покупке территории площадью 25 акров, что составляет примерно 101 тысячу квадратных метров. Участок расположен всего в 350 метрах к северо-западу от легендарного стадиона «Олд Траффорд» и ранее принадлежал компании Indurent.

Покупка земли считается одним из ключевых шагов на пути к реализации грандиозного проекта нового стадиона. По предварительным планам, вместимость будущей арены составит около 100 тысяч зрителей. Если проект будет реализован в полном объёме, новый стадион станет крупнейшим футбольным сооружением Великобритании и одним из самых вместительных спортивных объектов Европы.

В последние годы вопрос модернизации инфраструктуры клуба обсуждался всё активнее. Несмотря на статус одного из самых известных стадионов мира, «Олд Траффорд» всё чаще подвергался критике из-за устаревших элементов конструкции и необходимости серьёзного обновления. Руководство клуба рассматривало различные варианты, включая масштабную реконструкцию существующей арены, однако в итоге всё больше сторонников получил проект строительства совершенно нового стадиона.

Нынешний «Олд Траффорд» был открыт ещё в 1910 году и за более чем столетнюю историю неоднократно реконструировался. Сегодня арена вмещает около 74 тысяч зрителей и остаётся одним из самых узнаваемых футбольных стадионов планеты. Однако современные требования к спортивным объектам, коммерческой инфраструктуре и комфорту болельщиков заставляют многие ведущие клубы инвестировать в строительство новых комплексов.

Для «Манчестер Юнайтед» новый стадион может стать не только спортивным объектом, но и важным коммерческим центром. Ожидается, что будущая арена будет включать современные зоны гостеприимства, развлекательные пространства, конференц-центры и другие объекты, способные приносить дополнительный доход клубу круглый год.

Кроме того, реализация проекта способна оказать серьёзное влияние на развитие всего района вокруг нынешнего стадиона. Власти Манчестера и представители бизнеса неоднократно подчёркивали, что строительство подобного объекта может создать тысячи рабочих мест и привлечь значительные инвестиции в городскую инфраструктуру.

На данный момент окончательные сроки начала строительства и ввода стадиона в эксплуатацию не называются. Однако приобретение земельного участка свидетельствует о том, что проект постепенно переходит из стадии обсуждений к практической реализации.

Для болельщиков «Манчестер Юнайтед» эта новость стала ещё одним подтверждением масштабных планов клуба на будущее. Руководство рассчитывает не только вернуть команду на вершину английского и европейского футбола, но и создать инфраструктуру, соответствующую статусу одного из самых популярных клубов мира.

Если все планы будут реализованы, новый стадион станет символом новой эпохи в истории «Манчестер Юнайтед», сохранив при этом связь с легендарным наследием «Олд Траффорд», который на протяжении более ста лет оставался домом для нескольких поколений игроков и болельщиков клуба.