Неймар готовится сыграть со Шотландией после восстановления от травмы

Дата публикации: 22-06-2026 22:32

Сборная Бразилии получила крайне важную новость по ходу чемпионата мира 2026 года. Главная звезда национальной команды Неймар сделал серьёзный шаг к возвращению на поле после травмы и впервые после повреждения провёл полноценную тренировку в общей группе.

По информации зарубежных СМИ, нападающий занимался без ограничений вместе с остальными игроками команды, что значительно повысило вероятность его участия в заключительном матче группового этапа против сборной Шотландии. Для бразильцев возвращение одного из лидеров может стать решающим фактором в борьбе за первое место в группе.

Проблемы со здоровьем преследуют Неймара уже несколько недель. Травму правой икроножной мышцы форвард получил ещё 17 мая во время выступления за «Сантос». Несмотря на усилия медицинского штаба, восстановиться к старту мирового первенства футболист не успел и был вынужден пропустить первые две встречи турнира.

Отсутствие Неймара стало серьёзной потерей для команды Карло Анчелотти. Речь идёт не только о самом известном игроке сборной, но и о лучшем бомбардире в истории бразильской национальной команды. За свою международную карьеру форвард забил 79 мячей в 128 матчах, превзойдя по этому показателю многих легенд мирового футбола.

Тем не менее Бразилия сумела сохранить хорошие позиции даже без своего лидера. После двух туров команда набрала четыре очка и делит первое место в группе C со сборной Марокко. Бразильцы находятся выше в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, однако окончательная судьба лидерства определится только в последнем туре.

На этом фоне возвращение Неймара приобретает ещё большее значение. Предстоящая встреча со Шотландией может стать ключевой для распределения мест в группе и определения будущего соперника в плей-офф. Кроме того, успешное выступление в этом матче позволит бразильцам подойти к стадии на вылет в хорошем психологическом состоянии.

Дополнительной причиной для беспокойства тренерского штаба стала травма Рафиньи. Один из ведущих игроков атакующей линии выбыл из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра и не сможет помочь команде в ближайшее время. В такой ситуации возвращение Неймара способно частично компенсировать кадровые потери и усилить атакующий потенциал сборной.

Карло Анчелотти и его штаб внимательно следят за состоянием форварда и не намерены рисковать его здоровьем. Несмотря на позитивные новости, окончательное решение об участии Неймара в матче будет принято непосредственно перед игрой. Медики хотят убедиться, что игрок полностью готов к высоким нагрузкам и не рискует усугубить повреждение.

Сам футболист, по данным источников, чувствует себя значительно лучше и настроен как можно скорее вернуться на поле. Неймар прекрасно понимает важность предстоящих матчей и стремится помочь своей команде в решающий момент турнира.

Болельщики сборной Бразилии также с нетерпением ждут возвращения главной звезды команды. Его отсутствие стало одной из самых обсуждаемых тем первых туров чемпионата мира, а успешное восстановление может стать серьёзным усилением для одного из фаворитов турнира.

Если Неймар действительно выйдет на поле в матче против Шотландии, это станет его первым появлением на нынешнем чемпионате мира. Для Бразилии же возвращение своего лидера может оказаться одним из ключевых событий на пути к борьбе за шестой титул чемпионов мира.