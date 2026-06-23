«Манчестер Сити» готовит предложение до €140 млн за Андерсона

Дата публикации: 23-06-2026 09:03

«Манчестер Сити» продолжает активно работать на трансферном рынке и не оставляет попыток подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. По информации инсайдера Николо Скиры, английский гранд готовит новое улучшенное предложение за 23-летнего футболиста, которое может стать одним из самых крупных трансферов нынешнего лета.

Сообщается, что руководство «горожан» намерено увеличить сумму сделки до 135–140 миллионов евро. В Манчестере рассчитывают, что такое предложение позволит окончательно убедить «Ноттингем Форест» отпустить одного из своих ключевых игроков и завершить переговоры в ближайшие недели.

Интерес со стороны действующих чемпионов Англии не является новым. Ранее «Сити» уже предпринимал попытку приобрести полузащитника, предложив около 106 миллионов фунтов стерлингов с учётом бонусов. Однако этого оказалось недостаточно для достижения окончательной договорённости между клубами.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, ситуация развивается в пользу манчестерской команды. По данным источника, «Манчестер Сити» уже согласовал с Андерсоном основные условия личного контракта. Стороны договорились о соглашении, рассчитанном до лета 2031 года.

Сам футболист также заинтересован в переходе. Отмечается, что Андерсон положительно относится к возможности продолжить карьеру в одном из сильнейших клубов мира и рассчитывает как можно скорее присоединиться к новому коллективу.

Для «Манчестер Сити» этот трансфер имеет стратегическое значение. Клуб продолжает обновлять состав и инвестировать в молодых игроков, способных стать лидерами команды на долгие годы. Андерсон рассматривается как футболист, который может существенно усилить центральную линию и вписаться в долгосрочный проект клуба.

Минувший сезон стал для полузащитника одним из лучших в карьере. В составе «Ноттингем Форест» он провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Однако статистика отражает лишь часть его вклада в игру команды.

Андерсон заслужил высокие оценки благодаря работоспособности, умению контролировать темп игры и универсальности. Он способен одинаково эффективно действовать как в центре поля, так и ближе к атаке, что делает его особенно ценным футболистом для команд, предпочитающих гибкие тактические схемы.

В «Манчестер Сити» уверены, что молодой англичанин способен сделать следующий шаг в карьере именно под руководством нового тренерского штаба. Клуб видит в нём одного из ключевых игроков будущего и готов инвестировать значительные средства ради его приобретения.

Для «Ноттингем Форест» потенциальная продажа может стать одной из самых выгодных сделок в истории клуба. Сумма, о которой идёт речь, существенно превышает рыночную стоимость многих ведущих игроков чемпионата и способна обеспечить серьёзные финансовые возможности для дальнейшего развития команды.

Ожидается, что в ближайшие дни переговоры между клубами продолжатся. Если сторонам удастся достичь окончательного соглашения, переход Эллиота Андерсона может стать одним из самых громких и дорогостоящих трансферов нынешнего межсезонья в европейском футболе.