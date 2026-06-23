«Атлетико» готов обсуждать уход Альвареса только в АПЛ

Дата публикации: 23-06-2026 09:06

Мадридский «Атлетико» определился со своей позицией относительно будущего одного из главных лидеров команды — Хулиана Альвареса. Руководство клуба приняло принципиальное решение не рассматривать вариант продажи аргентинского форварда в «Барселону», даже если каталонцы проявят серьёзную заинтересованность в его подписании.

По информации испанских СМИ, в стане «матрасников» считают переход игрока к прямому конкуренту неприемлемым. Журналист Маноло Лама сообщает, что подобная позиция основана не только на спортивных интересах клуба, но и на так называемых «соображениях чести». Именно поэтому любые предложения со стороны каталонского гранда будут отклоняться вне зависимости от их финансовой привлекательности.

При этом в «Атлетико» не исключают, что в будущем Альварес всё же может покинуть команду. Однако предпочтительным направлением для потенциального трансфера считается английская Премьер-лига. Особое внимание в Мадриде уделяют варианту с лондонским «Арсеналом», который давно находится в поиске нападающего мирового уровня.

Согласно имеющейся информации, между сторонами уже обсуждаются различные сценарии возможной сделки. Одним из наиболее интересных вариантов считается обменный трансфер, который мог бы устроить все заинтересованные стороны.

Речь идёт о переходе Альвареса в «Арсенал» в обмен на шведского форварда Виктора Дьёкереша и дополнительную денежную компенсацию. По предварительным данным, сумма доплаты может составить от 40 до 60 миллионов евро. Подобная схема выглядит привлекательной для мадридского клуба, поскольку позволяет не только заработать значительные средства, но и сразу получить готовую замену своему лидеру атаки.

Виктор Дьёкереш давно входит в список футболистов, которых высоко оценивает тренерский штаб «Атлетико». Руководство клуба считает, что швед обладает необходимым набором качеств для игры в системе команды и способен стать новым центральным нападающим после возможного ухода Альвареса.

В то же время внутри клуба понимают, что приход нового форварда неизбежно повлияет на дальнейшее формирование состава. В частности, под вопросом может оказаться будущее Александра Сёрлота. Норвежский нападающий рассматривается как один из потенциальных кандидатов на продажу в случае серьёзных изменений в линии атаки.

Несмотря на многочисленные слухи, в «Атлетико» не собираются форсировать ситуацию. Руководство клуба подчёркивает, что не испытывает необходимости срочно продавать аргентинца и готово сохранить его в составе, если поступающие предложения не будут полностью соответствовать интересам команды.

Такой подход объясняется не только высоким уровнем игры Альвареса, но и его значимостью для проекта клуба. Аргентинский форвард считается одним из ключевых элементов атакующей линии и остаётся важной фигурой в долгосрочных планах мадридцев.

Кроме того, руководство убеждено, что рыночная стоимость игрока продолжает расти. Именно поэтому в Мадриде намерены вести переговоры исключительно с позиции силы и рассчитывают получить максимально выгодные условия, если вопрос трансфера всё же выйдет на практическую стадию.

На данный момент Альварес остаётся футболистом «Атлетико», а клуб не торопится принимать окончательное решение. Однако уже сейчас очевидно, что возможный уход аргентинца станет одной из самых обсуждаемых тем ближайшего трансферного окна.

Особенно интригующим выглядит вариант с «Арсеналом», который может привести к одной из самых громких обменных сделок последних лет. Пока же в Мадриде сохраняют спокойствие и дают понять, что судьба Альвареса будет определяться исключительно на условиях, выгодных самому «Атлетико».