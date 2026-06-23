Каннаваро объяснил, за счёт чего Узбекистан может удивить Португалию

Дата публикации: 23-06-2026 09:08

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от предстоящего матча с Португалией на чемпионате мира 2026 года. Итальянский специалист высоко оценил уровень соперника и подчеркнул, что для достижения положительного результата его команде необходимо существенно сократить количество ошибок.

Встреча станет одной из ключевых для узбекской сборной на нынешнем турнире. После поражения от Колумбии команда оказалась в непростом положении и теперь нуждается в успешном результате, чтобы сохранить реальные шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф.

Каннаваро отметил, что главным преимуществом португальской команды является техническое мастерство её футболистов. По словам наставника, уровень игроков Португалии становится очевидным уже по скорости движения мяча и качеству передач.

Итальянец подчеркнул, что современный футбол нельзя оценивать исключительно через физическую готовность игроков. По его мнению, ключевую роль играют контроль мяча, точность передач и умение избегать ненужных потерь.

Тренер обратил внимание на то, что каждая потеря мяча заставляет команду тратить дополнительные силы на возвращение в оборону. Именно поэтому качество работы с мячом становится одним из важнейших факторов в матчах против соперников высокого уровня.

Каннаваро также отметил, что сборная Португалии демонстрирует высокие показатели практически во всех игровых компонентах. В связи с этим его команда должна действовать максимально организованно и не тратить силы впустую.

По словам специалиста, недостаточно просто много бегать по полю. Гораздо важнее понимать, как именно оказывать давление на соперника, в каких зонах отбирать мяч и каким образом создавать угрозу у чужих ворот. Именно грамотная организация игры может помочь нивелировать разницу в классе между командами.

Особое внимание тренер уделил деталям. Каннаваро убеждён, что в матчах против таких сборных, как Португалия, судьбу результата часто решают отдельные эпизоды. Любая ошибка способна оказаться роковой.

В качестве примера наставник привёл предыдущую встречу с Колумбией. По его мнению, несколько серьёзных ошибок существенно повлияли на итоговый результат матча. Именно поэтому перед новой игрой тренерский штаб делает акцент на дисциплине и концентрации.

Несмотря на сложное турнирное положение, Каннаваро сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что команда должна бороться до самого финального свистка и сохранять веру в свои силы независимо от развития событий на поле.

Для сборной Узбекистана нынешний чемпионат мира является историческим. Команда впервые принимает участие в финальной стадии мундиаля и получает бесценный опыт выступлений против сильнейших сборных планеты.

Перед матчем с Португалией узбекистанцы занимают последнее место в группе K и пока не имеют набранных очков. Однако в случае успешного результата команда сможет вернуть себе шансы на выход в следующую стадию турнира.

Сборная Португалии также подходит к игре под определённым давлением. После неожиданной ничьей с ДР Конго команда Роберто Мартинеса не имеет права на новую осечку и будет стремиться добыть первую победу на турнире.

Поэтому предстоящая встреча обещает стать напряжённой и принципиальной для обеих сторон. Каннаваро прекрасно понимает уровень соперника, однако рассчитывает, что его команда сумеет навязать борьбу одному из фаворитов группы и избежать тех ошибок, которые дорого обошлись в предыдущем матче.