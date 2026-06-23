Президент США планирует посетить только финал ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 22:23

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не станет регулярным гостем матчей чемпионата мира 2026 года, который проходит на территории Соединённых Штатов, Канады и Мексики. По информации британских СМИ, глава государства не планирует посещать игры турнира вплоть до финального матча, назначенного на 19 июля.

Источники отмечают, что на данный момент мировое первенство не занимает важного места в рабочем графике американского лидера. Несмотря на то что США являются одной из стран-хозяек турнира, участие президента в мероприятиях чемпионата мира будет ограниченным.

При этом полностью исключать появление Трампа на матчах до финала не стоит. Согласно имеющейся информации, вероятность его визита возрастёт в случае успешного выступления национальной сборной США. Если американская команда сумеет пробиться в полуфинал турнира, президент может посетить одну из решающих встреч с её участием.

Отдельное внимание уделяется праздничным мероприятиям, связанным с Днём независимости США. Традиционно 4 июля является одной из важнейших дат в американском календаре, и президент, как ожидается, сосредоточится именно на государственных торжествах. По этой причине посещение матчей чемпионата мира в этот период не рассматривается.

Тем не менее финал турнира практически наверняка станет исключением. По данным источника, Трамп планирует присутствовать на главном матче мирового первенства и принять участие в церемонии награждения. Ожидается, что именно президент США вручит чемпионский трофей капитану команды, которая станет победителем турнира.

Подобная практика соответствует статусу чемпионата мира как крупнейшего спортивного события планеты. Участие главы государства в церемонии награждения должно подчеркнуть значение турнира для страны-хозяйки и мирового спорта в целом.

Чемпионат мира 2026 года уже вошёл в историю как первое мировое первенство с участием 48 сборных и первое, которое одновременно принимают три государства — США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля финальным матчем.

Для американских организаторов нынешний мундиаль имеет особое значение. Страна принимает чемпионат мира спустя более чем три десятилетия после турнира 1994 года, который стал одним из самых посещаемых в истории футбола.

Не исключено, что по мере приближения решающих стадий соревнований интерес политического руководства к турниру будет возрастать. Особенно это касается возможного успешного выступления сборной США, которая на домашнем чемпионате рассчитывает добиться одного из лучших результатов в своей истории.

Пока же внимание Трампа сосредоточено на других вопросах внутренней и международной повестки. Однако финал чемпионата мира остаётся событием, которое президент, по всей видимости, намерен посетить лично.

Таким образом, болельщики, рассчитывающие увидеть американского лидера на матчах группового этапа или ранних стадиях плей-офф, вероятно, будут разочарованы. Зато финальная игра турнира может пройти при участии одного из самых известных политиков мира, который станет частью церемонии награждения нового чемпиона планеты.