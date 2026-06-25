ЮАР минимально обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2026 и вышла в плей-офф

Дата публикации: 25-06-2026 06:38

Сборная ЮАР одержала минимальную победу над Южной Кореей в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы A прошла на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика) и завершилась со счётом 1:0 в пользу африканской команды.

Обе сборные подошли к заключительному туру с желанием завершить групповой этап на позитивной ноте. Матч получился напряжённым и достаточно осторожным, поскольку ни одна из команд не хотела допускать ошибок в обороне.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Соперники поочерёдно владели инициативой, однако создать большое количество опасных моментов у ворот друг друга не сумели. Надёжная игра защитников и вратарей не позволила открыть счёт до перерыва.

После отдыха темп встречи постепенно увеличился. Южноафриканская команда стала чаще атаковать через фланги и активнее использовать свободные зоны в обороне соперника.

Решающим эпизодом встречи стала 63-я минута. Полузащитник Тхапело Масеко оказался в нужном месте в штрафной площади и точным ударом отправил мяч в ворота сборной Южной Кореи, выведя свою команду вперёд.

После пропущенного мяча корейская сборная попыталась изменить ход игры. Команда прибавила в атаке и стала чаще искать возможности для взятия ворот, однако оборона ЮАР действовала организованно и не позволила сопернику сравнять счёт.

В концовке встречи Южная Корея усилила давление, однако все попытки восстановить равновесие оказались безуспешными. Южноафриканские футболисты уверенно довели матч до победы, сохранив минимальное преимущество.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной ЮАР со счётом 1:0. Единственный гол Тхапело Масеко принёс африканской команде три очка в заключительном туре группового этапа.

На протяжении всей встречи южноафриканцы выглядели более организованной командой, сумев грамотно воспользоваться своим шансом во втором тайме. Южная Корея, несмотря на территориальное преимущество в отдельных отрезках матча, так и не нашла эффективных решений в завершающей стадии атак.

Для Масеко этот мяч стал одним из самых важных в карьере. Полузащитник не только принёс своей команде победу, но и стал главным героем встречи благодаря точному удару, который решил исход противостояния.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике, а групповой этап постепенно подходит к своему завершению. Впереди участников турнира ожидают матчи плей-офф, где каждая ошибка может стать решающей.

Победа над Южной Кореей позволила сборной ЮАР завершить групповой этап на позитивной ноте и достойно попрощаться с турниром либо укрепить свои позиции, если итоговое положение в группе позволит рассчитывать на продолжение борьбы. Южнокорейская команда, в свою очередь, не сумела воспользоваться своими моментами и завершила встречу без забитых мячей.