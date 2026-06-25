Марокко обыграло Гаити и вышло в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 25-06-2026 06:33

Сборная Марокко успешно завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира 2026 года, одержав победу над национальной командой Гаити со счётом 4:2. Встреча группы C состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и подарила болельщикам сразу шесть забитых мячей.

Перед заключительным туром марокканцы сохраняли хорошие шансы на выход в плей-офф, однако для уверенного решения задачи команде необходимо было добиться положительного результата. Сборная Гаити, напротив, уже утратила реальные перспективы продолжить борьбу на турнире, но стремилась достойно завершить своё дебютное выступление.

Матч получился открытым и богатым на опасные моменты. Обе команды не стали действовать исключительно от обороны и регулярно создавали угрозы у ворот друг друга.

В составе сборной Марокко отличились сразу четыре разных футболиста. Счёт своим голам на турнире пополнили защитник Ашраф Хакими, полузащитник Исмаэль Сайбари, нападающий Суфьян Рахими и Жессим Яссин. Благодаря высокой реализации моментов африканская команда сумела добиться комфортного преимущества.

Гаитяне также сумели дважды поразить ворота соперника. Один из мячей забил Вильсон Изидор, а ещё один гол оказался записан как автогол голкипера сборной Марокко Яссина Буну, который неудачно срезал мяч в собственные ворота.

Несмотря на пропущенные мячи, преимущество марокканцев по ходу встречи выглядело вполне заслуженным. Команда уверенно контролировала ход игры и не позволила сопернику вернуть интригу в концовке.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Марокко со счётом 4:2. Этот результат позволил команде набрать семь очков и завершить групповой этап на втором месте в квартете.

Таким образом, марокканцы официально оформили выход в стадию плей-офф чемпионата мира. Команда вновь подтвердила высокий уровень, который демонстрирует в последние годы на крупнейших международных турнирах.

Для сборной Гаити чемпионат мира завершился без набранных очков. Команда проиграла все три матча группового этапа и заняла последнее место в группе C. Несмотря на неудачный итог, участие в мировом первенстве стало важным опытом для футболистов и всего гаитянского футбола.

Особенно ярко в составе победителей проявили себя атакующие игроки, сумевшие равномерно распределить голевую нагрузку. Четыре разных автора забитых мячей свидетельствуют о хорошем командном взаимодействии и разнообразии атакующих решений.

Марокко подходит к матчам на выбывание в хорошем настроении и с высокой результативностью. Победа над Гаити стала ещё одним подтверждением того, что команда способна успешно сочетать надёжную игру в обороне с эффективными действиями в нападении.

Теперь внимание марокканской сборной будет сосредоточено на подготовке к следующему этапу турнира. Впереди команду ждут матчи плей-офф, где цена каждой ошибки значительно возрастает.

Для Гаити же чемпионат мира завершён, однако участие в турнире такого уровня может стать важной основой для дальнейшего развития национальной команды и подготовки к следующим международным соревнованиям.