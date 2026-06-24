Фабрицио Романо: Гримальдо продолжит карьеру в «Атлетико»

Дата публикации: 24-06-2026 22:36

Мадридский «Атлетико» близок к завершению одного из самых заметных трансферов нынешнего лета. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в команде Диего Симеоне.

По информации источника, стороны уже достигли устного соглашения, а руководство немецкого клуба приняло финальное предложение мадридцев. Общая стоимость сделки с учётом бонусов превысит €20 млн.

Отмечается, что сам футболист был полностью сосредоточен на переходе именно в «Атлетико». Несмотря на интерес со стороны других клубов, испанский защитник рассматривал исключительно вариант с продолжением карьеры в Мадриде.

Личные условия контракта между игроком и «матрасниками» были согласованы ещё на прошлой неделе. После завершения переговоров между клубами стороны фактически закрыли сделку, и теперь остаётся дождаться официального подтверждения трансфера.

Для «Атлетико» подписание Гримальдо может стать серьёзным усилением фланговой линии. Испанец считается одним из самых результативных защитников европейского футбола последних лет и способен приносить пользу не только в обороне, но и в атакующих действиях команды.

С момента перехода в «Байер» летом 2023 года футболист стал одним из ключевых игроков немецкого клуба. За это время он превратился в важнейший элемент системы команды благодаря высокой работоспособности, качественным подачам и умению подключаться к атакам.

Минувший сезон стал для Гримальдо особенно успешным. Защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, отметившись впечатляющими для игрока его амплуа показателями — 14 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Такая статистика привлекла внимание многих европейских клубов, однако именно «Атлетико» сумел убедить футболиста сделать выбор в пользу проекта Диего Симеоне.

Для мадридского клуба этот трансфер выглядит особенно важным на фоне продолжающейся перестройки состава. Руководство стремится усилить несколько позиций перед новым сезоном и рассчитывает сохранить конкурентоспособность в борьбе за самые высокие места как в Ла Лиге, так и в еврокубках.

Сам Гримальдо хорошо знаком с испанским футболом. Будучи воспитанником «Барселоны», он ещё в юном возрасте считался одним из самых перспективных игроков своего поколения, однако настоящего расцвета добился уже за пределами Испании.

Сначала защитник успешно проявил себя в португальской «Бенфике», а затем подтвердил высокий уровень в составе «Байера», где стал одним из лидеров команды и одним из лучших игроков Бундеслиги на своей позиции.

Теперь перед футболистом открывается новый вызов. В «Атлетико» от него будут ждать не только стабильности в обороне, но и той результативности, которую он демонстрировал в Германии.

Учитывая стиль игры Диего Симеоне, универсальность и работоспособность Гримальдо могут сделать его одним из важнейших элементов новой версии мадридской команды. Способность одинаково эффективно действовать на всей бровке идеально соответствует требованиям аргентинского специалиста.

Если официальное подтверждение последует в ближайшее время, трансфер Алехандро Гримальдо станет одним из самых заметных переходов среди защитников в нынешнее межсезонье и серьёзно усилит амбиции «Атлетико» перед стартом нового сезона.