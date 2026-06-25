Босния и Герцеговина обыграла Катар и сохранила надежду на плей-офф

Дата публикации: 25-06-2026 00:24

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы B, состоявшаяся на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Матч имел важное значение прежде всего для боснийской сборной, которая сохраняла шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи места. Катарцы же уже находились в крайне сложном положении после предыдущих результатов и нуждались в победе для сохранения минимальных надежд.

С первых минут обе команды старались действовать активно, однако первый гол зрителям пришлось ждать почти полчаса. На 29-й минуте полузащитник Керим-Сэм Алайбегович открыл счёт и вывел Боснию и Герцеговину вперёд.

Спустя всего пять минут положение сборной Катара стало ещё сложнее. Защитник Султан Аль-Браке неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку, увеличив преимущество соперника до двух голов.

Несмотря на неудачное развитие событий, катарцы сумели быстро вернуться в игру. На 42-й минуте опытный нападающий Хасан Аль-Хайдос воспользовался своим шансом и сократил отставание до минимума, подарив своей команде надежду перед перерывом.

Во втором тайме игра оставалась достаточно напряжённой. Катар пытался найти возможности для того, чтобы сравнять счёт, однако боснийская команда уверенно действовала в обороне и не позволяла сопернику создавать большое количество опасных моментов.

Окончательно судьба встречи решилась на 81-й минуте. Полузащитник Эрмин Махмич забил третий мяч в ворота катарской сборной и фактически снял все вопросы о победителе матча.

Финальный свисток зафиксировал победу Боснии и Герцеговины со счётом 3:1. Благодаря этому успеху европейская команда завершила групповой этап с четырьмя набранными очками.

Боснийцы финишировали на третьем месте в группе B и сохранили шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи позиции. Теперь дальнейшая судьба сборной будет зависеть от результатов других групп и итоговой таблицы среди третьих мест.

Для Катара нынешний чемпионат мира завершился разочарованием. Команда набрала лишь одно очко в трёх матчах и заняла последнее место в квартете. После ничьей со Швейцарией в стартовом туре катарцы потерпели два поражения подряд и не сумели побороться за выход в следующую стадию.

Напомним, прямые путёвки в плей-офф от группы B получили сборные Швейцарии и Канады. Швейцарцы выиграли квартет, набрав семь очков, а хозяева турнира из Канады заняли второе место с четырьмя баллами.

Для Боснии и Герцеговины победа над Катаром стала важным завершением группового этапа. Команда показала характер после непростого старта турнира и сохранила интригу вокруг своего дальнейшего участия в чемпионате мира.

Теперь боснийским болельщикам остаётся ждать завершения матчей в других группах, чтобы узнать, хватит ли четырёх очков для попадания в число лучших третьих команд турнира и продолжения борьбы за главный футбольный трофей планеты.