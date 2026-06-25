Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места
Сборная Швейцарии одержала важную победу над Канадой в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы B прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:1 в пользу европейской команды.
Матч имел огромное значение для обеих сборных, поскольку на кону стояло итоговое распределение мест в группе и более благоприятная позиция перед стартом стадии плей-офф. Канадцы выступали при поддержке родных трибун и рассчитывали завершить групповой этап на высокой ноте, однако швейцарцы оказались сильнее.
Первый тайм прошёл в упорной борьбе. Обе команды старались действовать осторожно, понимая цену возможной ошибки. Несмотря на несколько опасных подходов к воротам, до перерыва зрители голов не увидели.
После отдыха сборная Швейцарии заметно прибавила в активности и быстро добилась результата. На 46-й минуте Рубен Варгас удачно откликнулся на передачу с фланга и точным ударом открыл счёт, выведя свою команду вперёд.
Получив преимущество, европейцы не стали отходить к своим воротам и продолжили контролировать ход встречи. Такая тактика принесла успех уже на 57-й минуте, когда полузащитник Йохан Манзамби удвоил преимущество швейцарской сборной.
Канада оказалась в непростой ситуации, однако хозяева турнира не собирались сдаваться. Поддерживаемые трибунами футболисты активно пошли вперёд и сумели вернуть интригу в концовке встречи.
На 76-й минуте нападающий Промис Дэвид воспользовался своим шансом и сократил отставание до минимума. После этого канадцы организовали несколько опасных атак и попытались спасти матч, однако швейцарская оборона выдержала давление.
Финальный свисток зафиксировал победу сборной Швейцарии со счётом 2:1. Благодаря этому успеху европейская команда набрала семь очков и заняла первое место в группе B.
Швейцарцы уверенно прошли групповой этап, продемонстрировав организованный футбол и стабильные результаты. Семь набранных очков позволили команде без лишних нервов оформить выход в плей-офф чемпионата мира.
Для сборной Канады поражение не стало катастрофой. Несмотря на неудачу в заключительном матче, хозяева турнира сохранили вторую строчку в группе и также пробились в стадию 1/16 финала.
Выход в плей-офф стал серьёзным успехом для канадской команды, которая выступает перед своими болельщиками и испытывает серьёзное давление ожиданий. Особенно впечатляющим выглядит разгром Катара со счётом 6:0 во втором туре, который сыграл важную роль в итоговом распределении мест.
Теперь обе команды могут сосредоточиться на подготовке к матчам на выбывание. Швейцария подходит к плей-офф в статусе победителя группы и с хорошим настроением после уверенного выступления на первой стадии турнира.
Канада же постарается использовать фактор домашней поддержки и продолжить своё успешное выступление на чемпионате мира. Несмотря на поражение от Швейцарии, команда показала характер и сумела выполнить главную задачу — выйти в следующий раунд соревнований.
Таким образом, именно Швейцария и Канада представят группу B в плей-офф чемпионата мира 2026 года, тогда как Босния и Герцеговина вместе с Катаром завершили своё выступление на турнире.