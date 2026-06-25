Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Дата публикации: 25-06-2026 00:22

Сборная Швейцарии одержала важную победу над Канадой в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы B прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:1 в пользу европейской команды.

Матч имел огромное значение для обеих сборных, поскольку на кону стояло итоговое распределение мест в группе и более благоприятная позиция перед стартом стадии плей-офф. Канадцы выступали при поддержке родных трибун и рассчитывали завершить групповой этап на высокой ноте, однако швейцарцы оказались сильнее.

Первый тайм прошёл в упорной борьбе. Обе команды старались действовать осторожно, понимая цену возможной ошибки. Несмотря на несколько опасных подходов к воротам, до перерыва зрители голов не увидели.

После отдыха сборная Швейцарии заметно прибавила в активности и быстро добилась результата. На 46-й минуте Рубен Варгас удачно откликнулся на передачу с фланга и точным ударом открыл счёт, выведя свою команду вперёд.

Получив преимущество, европейцы не стали отходить к своим воротам и продолжили контролировать ход встречи. Такая тактика принесла успех уже на 57-й минуте, когда полузащитник Йохан Манзамби удвоил преимущество швейцарской сборной.

Канада оказалась в непростой ситуации, однако хозяева турнира не собирались сдаваться. Поддерживаемые трибунами футболисты активно пошли вперёд и сумели вернуть интригу в концовке встречи.

На 76-й минуте нападающий Промис Дэвид воспользовался своим шансом и сократил отставание до минимума. После этого канадцы организовали несколько опасных атак и попытались спасти матч, однако швейцарская оборона выдержала давление.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Швейцарии со счётом 2:1. Благодаря этому успеху европейская команда набрала семь очков и заняла первое место в группе B.

Швейцарцы уверенно прошли групповой этап, продемонстрировав организованный футбол и стабильные результаты. Семь набранных очков позволили команде без лишних нервов оформить выход в плей-офф чемпионата мира.

Для сборной Канады поражение не стало катастрофой. Несмотря на неудачу в заключительном матче, хозяева турнира сохранили вторую строчку в группе и также пробились в стадию 1/16 финала.

Выход в плей-офф стал серьёзным успехом для канадской команды, которая выступает перед своими болельщиками и испытывает серьёзное давление ожиданий. Особенно впечатляющим выглядит разгром Катара со счётом 6:0 во втором туре, который сыграл важную роль в итоговом распределении мест.

Теперь обе команды могут сосредоточиться на подготовке к матчам на выбывание. Швейцария подходит к плей-офф в статусе победителя группы и с хорошим настроением после уверенного выступления на первой стадии турнира.

Канада же постарается использовать фактор домашней поддержки и продолжить своё успешное выступление на чемпионате мира. Несмотря на поражение от Швейцарии, команда показала характер и сумела выполнить главную задачу — выйти в следующий раунд соревнований.

Таким образом, именно Швейцария и Канада представят группу B в плей-офф чемпионата мира 2026 года, тогда как Босния и Герцеговина вместе с Катаром завершили своё выступление на турнире.