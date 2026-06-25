Мексика разгромила Чехию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 25-06-2026 06:40

Сборная Мексики уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, одержав крупную победу над Чехией со счётом 3:0. Матч третьего тура группы A прошёл на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где хозяева турнира порадовали своих болельщиков яркой игрой и заслуженно заняли первое место в квартете.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе. Чехи старались действовать компактно в обороне и долгое время успешно сдерживали атаки мексиканской команды. Несмотря на территориальное преимущество хозяев, до перерыва зрители забитых мячей так и не увидели.

После отдыха давление сборной Мексики стало значительно сильнее, и оборона европейской команды начала допускать всё больше ошибок. На 56-й минуте защитник Матео Чавес подключился к атаке и после передачи Луиса Ромо точным ударом открыл счёт.

Забитый мяч заметно раскрепостил мексиканцев. Уже через пять минут хозяева удвоили своё преимущество. На этот раз отличился нападающий Хулиан Киньонес, который уверенно завершил очередную атаку своей команды и практически снял вопросы о победителе встречи.

Во втором тайме болельщики стали свидетелями ещё одного яркого события. На 78-й минуте на поле появился легендарный голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, заменивший Рауля Ранхеля. Опытный вратарь вновь получил возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, что вызвало бурную реакцию трибун.

Окончательный счёт был установлен уже в компенсированное ко второму тайму время. Полузащитник Альваро Фидальго точным ударом завершил одну из последних атак мексиканской сборной, доведя результат до разгромного — 3:0.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев турнира. Благодаря этому успеху сборная Мексики завершила групповой этап на первом месте в группе A и напрямую вышла в плей-офф чемпионата мира.

Команда продемонстрировала уверенную игру на протяжении всей групповой стадии, успешно сочетая надёжные действия в обороне с высокой эффективностью в атаке. Победа над Чехией стала достойным завершением первого этапа турнира для мексиканцев.

Для сборной Чехии поражение оказалось роковым. Европейская команда завершила выступление на чемпионате мира, набрав всего одно очко в трёх матчах. Этого результата оказалось недостаточно даже для борьбы за выход в плей-офф с третьего места.

Особенно ярко в составе победителей проявили себя футболисты, определившие исход встречи после перерыва. Голы Чавеса, Киньонеса и Фидальго стали логичным отражением преимущества мексиканской команды во втором тайме.

Отдельного внимания заслуживает выход на поле Гильермо Очоа. Один из самых известных мексиканских футболистов последних десятилетий вновь сыграл на мировом первенстве, подарив болельщикам ещё один запоминающийся момент.

Теперь сборная Мексики сосредоточится на подготовке к матчам плей-офф, где ей предстоит встретиться с одним из участников другой группы. Учитывая качество игры, показанное на групповом этапе, хозяева турнира имеют все основания рассчитывать на успешное продолжение выступления.

Чехия же завершает своё участие в чемпионате мира, не сумев навязать борьбу конкурентам в группе. Для команды этот турнир стал ценным международным опытом, однако поставленная задача по выходу в следующую стадию выполнена не была.