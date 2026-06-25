ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионата мира U15

Дата публикации: 25-06-2026 14:44

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что сборные России среди юношей и девушек до 15 лет смогут принять участие в новом чемпионате мира этой возрастной категории. Турнир пройдёт с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

Соответствующее решение было опубликовано в официальном заявлении ФИФА после заседания Совета организации. В документе сообщается, что Бюро Совета утвердило проведение первого чемпионата мира среди игроков не старше 15 лет, а также сопутствующего футбольного фестиваля.

Особенностью дебютного турнира станет то, что в соревнованиях среди юношей смогут принять участие команды всех национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА. Таким образом, российская сборная получила право выступить на мировом первенстве.

В организации также рассказали о дальнейших планах по развитию нового международного турнира. Второй чемпионат мира, который состоится в 2027 году, будет организован исключительно для девушек до 15 лет.

Начиная с 2028 года ФИФА намерена ежегодно проводить два отдельных турнира — для юношеских и женских сборных этой возрастной категории. К участию будут приглашаться все ассоциации-члены организации.

Появление нового чемпионата мира является частью программы ФИФА по развитию детско-юношеского футбола. Организация рассчитывает создать дополнительную международную площадку для молодых талантов, которые в будущем смогут пополнить национальные команды старших возрастов.

Особое внимание привлекло участие российских сборных. С конца февраля 2022 года российские клубы и национальные команды были отстранены от большинства международных соревнований. Ограничения были введены после начала специальной военной операции на Украине.

На этом фоне решение о допуске команд России до 15 лет к новому турниру стало заметным событием для отечественного футбола. Оно означает, что российские юные футболисты смогут получить международную игровую практику на соревнованиях под эгидой ФИФА.

Чемпионат мира пройдёт в Азербайджане с 22 по 31 октября. Помимо матчей турнира, организаторы проведут специальный фестиваль ФИФА, который станет частью программы соревнований и будет направлен на развитие детского футбола.

Пока ФИФА не раскрыла полный состав участников, формат соревнований и календарь матчей. Ожидается, что дополнительная информация будет опубликована ближе к старту турнира.

Для молодых российских футболистов участие в чемпионате мира станет возможностью проявить себя на международной арене и получить ценный опыт выступлений против сильнейших сверстников из разных стран.

Запуск нового мирового первенства среди игроков до 15 лет также открывает новую страницу в системе международных соревнований под эгидой ФИФА. Организация рассчитывает сделать турнир регулярным и превратить его в важную ступень подготовки будущих звёзд мирового футбола.