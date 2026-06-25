ЮАР и Канада сыграют в первом матче плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 25-06-2026 14:47

После завершения матчей третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года определилась первая пара стадии плей-офф. За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные ЮАР и Канады.

Команды встретятся 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния продолжит борьбу за главный трофей мирового футбола, а проигравший завершит выступление на турнире.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф со второго места группы A. Африканская команда начала турнир поражением от Мексики со счётом 0:2, затем сыграла вничью с Чехией (1:1), а в заключительном туре минимально обыграла Южную Корею благодаря голу Тхапело Масеко.

Именно победа в последнем матче позволила южноафриканской сборной подняться на вторую строчку турнирной таблицы и оформить выход в стадию матчей на выбывание.

Канада, являющаяся одной из трёх стран-хозяек чемпионата мира, также завершила групповой этап на втором месте, но уже в квартете B. Североамериканская команда ярко начала турнир, разгромив Катар со счётом 6:0.

Во втором туре канадцы поделили очки со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), а в заключительной встрече уступили Швейцарии со счётом 1:2. Несмотря на поражение, набранных очков хватило для выхода в плей-офф.

Предстоящая встреча обещает стать одним из самых интригующих матчей первого раунда плей-офф. Обе команды впервые на турнире окажутся в ситуации, когда любая ошибка может стать решающей, поскольку дальнейшее участие в чемпионате будет зависеть от результата одного матча.

Для Канады дополнительным преимуществом станет поддержка многочисленных болельщиков. Хозяева мирового первенства рассчитывают пройти как можно дальше по турнирной сетке и продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых команд чемпионата.

Сборная ЮАР, в свою очередь, уже доказала, что способна добиваться результата даже в непростых обстоятельствах. Команда сумела восстановиться после неудачного старта и уверенно завоевала путёвку в плей-офф.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. По его итогам в следующую стадию выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

По мере завершения матчей заключительного тура станут известны и остальные пары стадии плей-офф. Однако именно встреча Канады и ЮАР первой официально сформировала сетку матчей на выбывание.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим чемпионом планеты остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.

Теперь внимание болельщиков постепенно переключается с борьбы в группах на решающие матчи плей-офф, где каждая победа приближает команды к главному футбольному трофею мира.