Анчелотти оценил разгромную победу Бразилии над Шотландией

Дата публикации: 25-06-2026 14:50

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвёл итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уверенно обыграла Шотландию со счётом 3:0. Итальянский специалист остался доволен качеством игры своих подопечных, однако подчеркнул, что сборной ещё есть над чем работать.

Победа позволила пентакампеонам завершить групповой этап на первом месте в квартете C. Бразилия набрала семь очков, опередив Марокко благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

После финального свистка Анчелотти отметил, что главным достижением команды считает не только результат, но и постепенный прогресс по ходу турнира. По словам наставника, сборная становится всё более организованной и действует как единый коллектив.

Итальянский специалист подчеркнул, что именно создание сильной команды является основной целью его тренерского штаба. При этом он дал понять, что нынешний уровень игры пока нельзя назвать идеальным.

Особое внимание Анчелотти уделил работе с мячом. По его мнению, Бразилии необходимо прибавить в скорости развития атак и быстрее принимать решения при контроле мяча. Именно этот компонент наставник считает одним из ключевых направлений для дальнейшего совершенствования.

Вместе с тем тренер отметил, что по сравнению с первым матчем чемпионата мира его команда заметно прибавила. Бразильцы стали реже ошибаться, улучшили игровой ритм и значительно эффективнее действуют в завершающей стадии атак.

Анчелотти также подчеркнул важность надёжной игры в обороне. По его словам, на стадии плей-офф именно прочность командной структуры зачастую становится решающим фактором в борьбе за победу.

Матч против Шотландии стал лучшим для Бразилии на нынешнем турнире с точки зрения результата. Победу южноамериканцам принесли два мяча Винисиуса Жуниора и гол Матеуса Куньи.

Уверенная игра лидеров атаки позволила команде не только добиться крупной победы, но и подтвердить статус одного из главных фаворитов мирового первенства. При этом тренер предпочёл сосредоточиться не на индивидуальных достижениях, а на командных действиях.

Групповой этап сборная Бразилии завершила без поражений. Семь набранных очков хватило для первого места, несмотря на то что аналогичный результат показала и сборная Марокко. Судьбу лидерства решила разница мячей.

Шотландия, уступившая бразильцам, финишировала третьей с тремя очками. Команда Стива Кларка сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших сборных, занявших третьи места. Сборная Гаити завершила турнир на последней позиции, не сумев набрать ни одного очка.

Теперь Бразилия начинает подготовку к матчам на выбывание, где любая ошибка может стоить вылета с турнира. Именно поэтому Карло Анчелотти уже сейчас акцентирует внимание не только на зрелищной атакующей игре, но и на надёжности во всех линиях.

По словам итальянского специалиста, команда движется в правильном направлении, однако останавливаться на достигнутом не собирается. Тренер уверен, что у бразильской сборной ещё есть значительный потенциал для дальнейшего прогресса по ходу чемпионата мира.