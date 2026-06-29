Канада вырвала победу над ЮАР в компенсированное время и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 29-06-2026 03:35

Сборная Канады стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав непростую победу над национальной командой ЮАР в матче стадии 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в американском Инглвуде и завершилась минимальной победой североамериканской сборной со счетом 1:0. Главным арбитром поединка был португальский судья Жоау Педру Пиньейру.

Матч получился напряженным и богатым на борьбу. Обе команды с первых минут действовали осторожно, уделяя особое внимание игре в обороне. Сборная ЮАР старалась использовать быстрые контратаки и активно прессинговала соперника, тогда как канадцы больше владели мячом и постепенно увеличивали давление на защитные порядки африканской команды.

На протяжении большей части встречи казалось, что судьба путевки в следующий раунд определится лишь в дополнительное время или даже в серии пенальти. Голкиперы уверенно справлялись со своими обязанностями, а защитники не позволяли форвардам создавать большое количество опасных моментов. Однако развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время.

Героем встречи стал полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу. На 90+2-й минуте он оказался в нужном месте в штрафной площади соперника и точным ударом отправил мяч в сетку ворот, принеся своей команде долгожданную победу. Этот гол стал единственным в матче и позволил канадцам избежать дополнительного времени, оформив выход в следующую стадию мирового первенства.

Теперь в 1/8 финала сборная Канады встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко. Независимо от того, кто станет следующим соперником, канадской команде предстоит еще более серьезное испытание, ведь уровень конкуренции на стадии плей-офф продолжает возрастать. Тем не менее победа над ЮАР наверняка придаст коллективу уверенности перед следующей игрой.

Чемпионат мира 2026 года продолжает радовать болельщиков напряженными матчами и неожиданными развязками. Напомним, действующим обладателем титула остается сборная Аргентины, которая на предыдущем мировом первенстве в Катаре в 2022 году одержала победу над Францией в одном из самых драматичных финалов в истории турнира. Тогда основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а судьба золотых медалей решилась в серии пенальти, где аргентинцы оказались точнее — 4:2.