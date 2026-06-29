Энцо Фернандес может перейти в «Реал» при одном условии

Дата публикации: 29-06-2026 03:29

Мадридский «Реал» продолжает прорабатывать варианты усиления состава перед новым сезоном и рассматривает возможность проведения одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Руководство «Королевского клуба» всерьез заинтересовано в подписании полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса, однако для реализации столь дорогостоящего перехода испанскому гранду придется сначала найти необходимые финансовые ресурсы.

Главным сторонником приглашения аргентинского хавбека считается главный тренер команды Жозе Моуринью. Португальский специалист видит в чемпионе мира футболиста, который способен стать ключевой фигурой в центре поля и придать команде больше стабильности, креативности и качества при построении атак. По мнению наставника, Энцо идеально соответствует требованиям новой игровой модели, которую он намерен внедрить в мадридском клубе.

Основной проблемой остается высокая стоимость потенциального трансфера. «Челси» не намерен отпускать одного из своих лидеров по сниженной цене и оценивает Фернандеса примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 139 миллионов евро. Подобные финансовые требования вынуждают руководство «Реала» искать способы пополнения трансферного бюджета за счет продажи одного или нескольких игроков.

Главным кандидатом на уход считается французский полузащитник Орельен Тчуамени. Несмотря на то что он остается важным исполнителем команды, в клубе готовы рассмотреть выгодные предложения. По имеющейся информации, мадридцы рассчитывают выручить за футболиста более 70 миллионов фунтов стерлингов. Одним из наиболее заинтересованных клубов называется «Манчестер Юнайтед», который продолжает искать усиление средней линии и внимательно следит за ситуацией вокруг французского хавбека.

При этом сам Энцо Фернандес, как сообщается, положительно относится к перспективе продолжения карьеры в Испании. Возможность выступать за «Реал» рассматривается аргентинцем как серьезный шаг вперед, а участие в новом проекте Моуринью выглядит для него привлекательным вариантом. Тем не менее окончательное развитие событий будет зависеть от того, удастся ли мадридскому клубу осуществить крупную продажу и собрать необходимую сумму для переговоров с «Челси».

В ближайшие недели ситуация может получить стремительное развитие. Если «Реалу» удастся договориться о трансфере Тчуамени или другого дорогостоящего игрока, клуб сможет перейти к активной фазе переговоров по Энцо Фернандесу. В противном случае испанцам, вероятно, придется искать альтернативные варианты усиления центра поля или отложить столь масштабную сделку до следующего трансферного окна.