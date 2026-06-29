«Ньюкасл» предложит Гимарайнсу рекордный контракт на фоне интереса «Арсенала»

Дата публикации: 29-06-2026 03:27

«Ньюкасл Юнайтед» намерен любой ценой сохранить одного из ключевых футболистов команды Бруно Гимарайнса. Руководство английского клуба уже приступило к подготовке нового долгосрочного контракта для капитана команды, рассчитывая не только улучшить финансовые условия игрока, но и окончательно снять любые вопросы относительно его будущего. Такой шаг связан с усиливающимся интересом к бразильскому полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала», который продолжает искать усиление в центр поля.

По информации британских СМИ, «сороки» готовы предложить 28-летнему хавбеку соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. Зарплата футболиста по новому контракту может составить около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что эквивалентно примерно 232 тысячам евро. Если стороны достигнут договоренности, Бруно станет самым высокооплачиваемым игроком за всю историю «Ньюкасла», что подчеркнет его особый статус внутри команды.

В клубе считают Гимарайнса одним из важнейших игроков нынешнего состава. За последние сезоны полузащитник стал настоящим лидером команды, демонстрируя высокий уровень игры как в оборонительных действиях, так и при организации атак. Кроме того, он пользуется большим авторитетом среди партнеров и болельщиков, а капитанская повязка лишь подтверждает его значимость для коллектива.

Несмотря на активный интерес со стороны «Арсенала», руководство «Ньюкасла» занимает принципиальную позицию и не рассматривает возможность продажи своего лидера. В клубе уверены, что именно вокруг таких футболистов необходимо строить команду, способную регулярно бороться за самые высокие места в английской Премьер-лиге и успешно выступать на европейской арене.

Сам Бруно Гимарайнс неоднократно заявлял, что чувствует себя комфортно в Ньюкасле и ценит поддержку болельщиков. Однако интерес со стороны одного из главных конкурентов по чемпионату неизбежно заставляет руководство действовать на опережение. Новый контракт с улучшенными финансовыми условиями должен стать не только наградой за вклад полузащитника в успехи команды, но и четким сигналом другим клубам о том, что «Ньюкасл» не намерен отпускать своего капитана и рассчитывает сохранить его в качестве одного из лидеров проекта на долгие годы.