«Реал» готовит масштабную чистку состава ради новых трансферов

Дата публикации: 29-06-2026 03:23

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над формированием состава к новому сезону. После возвращения Жозе Моуринью руководство клуба намерено провести серьезную перестройку команды, освободив место для потенциальных новичков. В «Королевском клубе» рассчитывают не только усилить несколько ключевых позиций, но и оптимизировать состав, расставшись с футболистами, которые не входят в долгосрочные планы тренерского штаба.

По имеющейся информации, сразу несколько игроков находятся в неопределенном положении. Среди них центральный защитник Рауль Асенсио, левый защитник Фран Гарсия, полузащитники Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени и Франко Мастантуоно, а также атакующие футболисты Браим Диас и Гонсало Гарсия. Пока окончательное решение по каждому из них не принято, однако их будущее в мадридском клубе остается предметом обсуждения.

Возвращение Моуринью ознаменовало начало нового этапа в истории «Реала». Португальский специалист намерен выстроить команду под собственное видение футбола, сделав ставку на игроков, способных максимально эффективно выполнять его требования. Именно поэтому клуб внимательно анализирует текущий состав, оценивая не только игровые качества футболистов, но и их перспективы в долгосрочном проекте.

Руководство «сливочных» рассчитывает, что возможные продажи помогут не только разгрузить зарплатную ведомость, но и обеспечить дополнительный бюджет для приобретения новых исполнителей. В приоритете у клуба остается усиление центральной линии полузащиты, где требуется игрок с высоким уровнем креативности и контроля мяча, а также приглашение скоростного вингера, способного добавить команде остроты на флангах.

Летнее трансферное окно обещает стать для «Реала» одним из самых насыщенных за последние годы. В ближайшие недели ожидается принятие окончательных решений по будущему ряда футболистов, после чего мадридцы смогут сосредоточиться на переговорах с потенциальными новичками. В клубе надеются, что обновленный состав позволит уже в следующем сезоне успешно бороться за победы во всех турнирах и вернуть команде статус безоговорочного фаворита как на внутренней, так и на европейской арене.