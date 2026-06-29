Модрич прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Реал»

Дата публикации: 29-06-2026 03:31

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал появившиеся разговоры о возможном возвращении в мадридский «Реал» после назначения Жозе Моуринью главным тренером команды. Опытный футболист дал понять, что подобные слухи не соответствуют действительности, а сам португальский специалист не связывался с ним по поводу возможного перехода.

Во время общения с журналистами Модрич с улыбкой отреагировал на вопрос о том, приглашал ли его Моуринью вновь надеть футболку «Королевского клуба». Хорват категорично опроверг подобные предположения, отметив, что никаких переговоров или звонков между ними не было. При этом он подчеркнул, что по-прежнему испытывает огромное уважение к португальскому наставнику и считает его одним из сильнейших тренеров современного футбола.

«Нет, нет, такого не было, — сказал Модрич, смеясь. — Как всегда хочу пожелать ему удачи. Он просто великолепен, один из лучших. У меня особое отношение к Жозе».

Несмотря на отсутствие планов по возвращению в Мадрид, имя хорватского ветерана по-прежнему тесно связано с «Реалом». Именно в испанском гранде Модрич провел лучшие годы своей карьеры, выступая за клуб с 2012 по 2025 год. За это время он стал одной из главных легенд команды и помог ей завоевать огромное количество трофеев.

За тринадцать сезонов в составе «сливочных» хорватский полузащитник выиграл шесть титулов Лиги чемпионов, четыре чемпионата Испании и два Кубка страны. Кроме того, в его коллекции пять Суперкубков Испании, пять побед на клубном чемпионате мира, пять Суперкубков УЕФА, а также Межконтинентальный кубок, который команда завоевала в 2024 году. Благодаря стабильной игре, лидерским качествам и выдающемуся футбольному интеллекту Модрич заслужил статус одного из величайших полузащитников в истории мадридского клуба.

Минувший сезон 39-летний футболист провел в составе «Милана», где продолжил демонстрировать высокий уровень игры и богатый опыт. Несмотря на возраст, хорват остается востребованным игроком, однако его слова дают понять, что разговоры о новом этапе карьеры в «Реале» пока не имеют под собой реальной почвы. В то же время теплые высказывания Модрича в адрес Жозе Моуринью подтверждают, что между бывшими коллегами сохранились отличные отношения и взаимное уважение, несмотря на прошедшие годы.