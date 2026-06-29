Наставник Канады оценил игру команды после исторического выхода в 1/8 финала

Дата публикации: 29-06-2026 03:37

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился эмоциями после победы своей команды над ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Благодаря голу Стефена Эуштакиу в компенсированное время канадцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 и впервые в своей истории пробились в 1/8 финала мирового первенства, что стало знаковым достижением для национального футбола страны.

Наставник отметил, что его команда заранее готовилась к непростому сценарию встречи. По словам Марша, тренерский штаб понимал сильные стороны соперника и ожидал, что матч получится напряженным, с большим количеством борьбы и быстрых переходов из обороны в атаку. Именно поэтому особое внимание уделялось сохранению игровой дисциплины и структуры на протяжении всех 90 минут.

«Мы понимали, что в некоторых эпизодах игра может получиться хаотичной, поскольку соперник очень опасен в свободных зонах и умеет быстро переходить в атаку. Нашей задачей было не терять организацию, сохранять баланс и постепенно увеличивать давление. Мы рассчитывали, что замены помогут добавить свежести и изменить ход встречи в концовке», — отметил Марш.

Тренер признал, что его команда создавала голевые моменты на протяжении всего матча, однако футболистам не хватало точности и спокойствия при завершении атак. Тем не менее наставник до последнего верил, что один из эпизодов окажется решающим. Именно так и произошло уже в добавленное время, когда Стефен Эуштакиу сумел воспользоваться своим шансом и принес Канаде историческую победу.

«Когда мяч оказался у Стива, я лишь надеялся, что он попадет в створ ворот и даст нам шанс продолжить борьбу. Но он сделал даже больше — забил победный гол. После финального свистка я не мог не думать о том, сколько сил и труда вложили эти ребята в этот успех. Они проявили невероятный характер, поэтому после матча я назвал их канадскими героями. Я искренне счастлив за свою команду», — подчеркнул специалист.

Теперь сборную Канады ждет новое серьезное испытание. В 1/8 финала чемпионата мира команда Марша встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко. Независимо от будущего соперника, канадцы уже доказали, что способны бороться с сильными сборными и сохранять хладнокровие даже в самых напряженных ситуациях. Исторический выход в следующую стадию турнира стал важной вехой для всего канадского футбола, а уверенность, приобретенная после драматичной победы над ЮАР, может помочь команде преподнести еще не один сюрприз на мировом первенстве.:::