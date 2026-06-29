«Пари Сен-Жермен» оформил переход молодого вратаря Алессандро Лонгони

Дата публикации: 29-06-2026 03:38

«Пари Сен-Жермен» продолжает укреплять состав с прицелом на будущее и официально пополнил вратарскую линию перспективным итальянским голкипером Алессандро Лонгони. Молодой футболист перебрался в стан действующего чемпиона Франции на правах свободного агента после завершения сотрудничества с «Миланом», где считался одним из наиболее талантливых воспитанников клубной академии.

Подписание Лонгони является частью долгосрочной стратегии парижан, направленной на привлечение молодых игроков с высоким потенциалом. В руководстве клуба рассчитывают, что итальянский вратарь сможет прогрессировать в системе «ПСЖ» и в будущем побороться за место в основной команде. На первых порах футболисту предстоит адаптация к новому чемпионату, а также работа под руководством тренерского штаба парижан.

Одновременно с приходом Лонгони в клубе произошли изменения и среди других голкиперов. Ренато Марин, который также считался одним из перспективных вратарей системы «ПСЖ», продолжит карьеру в Португалии. Руководство клуба приняло решение отправить его в аренду, чтобы молодой футболист получил необходимую игровую практику и смог ускорить свое развитие, регулярно выходя на поле.

Стоит отметить, что одним из основных вратарей парижской команды остается российский голкипер Матвей Сафонов, который присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года после перехода из «Краснодара». Контракт россиянина с французским грандом действует до 2029 года, а за время выступлений во Франции он сумел зарекомендовать себя как надежный и стабильный исполнитель.

Минувший сезон стал для Сафонова весьма успешным. Во всех турнирах он провел 27 матчей, пропустил 28 мячей и в 12 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его уверенная игра помогла «ПСЖ» добиться впечатляющих результатов как на внутренней, так и на международной арене.

По итогам сезона-2025/2026 парижский клуб вновь подтвердил статус сильнейшей команды Франции, завоевав чемпионский титул, а также добился громкого успеха в Европе, став победителем Лиги чемпионов. Несмотря на приход нового молодого голкипера, в клубе делают ставку на здоровую конкуренцию между вратарями, считая, что она позволит поддерживать высокий уровень игры и обеспечит команде надежность на последнем рубеже в ближайшие годы.:::