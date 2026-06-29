Муньос впервые прокомментировал переход в «Ливерпуль»

Дата публикации: 29-06-2026 21:51

Крайний нападающий сборной Испании Виктор Муньос впервые прокомментировал свой переход в «Ливерпуль», признавшись, что предложение английского гранда стало для него шансом, от которого невозможно было отказаться. По словам футболиста, переговоры завершились в кратчайшие сроки, однако ни у него самого, ни у его семьи не возникло никаких сомнений относительно правильности принятого решения.

Испанец отметил, что возможность выступать за один из самых титулованных клубов Европы стала исполнением мечты. Особое впечатление на него производит легендарный стадион «Энфилд», атмосфера которого давно считается одной из лучших в мировом футболе. Именно поэтому переход в мерсисайдский клуб он рассматривает как начало нового этапа своей карьеры, который способен стать самым важным в его профессиональной жизни.

«Все произошло очень быстро, но когда появляется такая возможность, ее нельзя упускать. Играть на „Энфилде“ — это что-то уникальное. Ни у меня, ни у моей семьи не было никаких сомнений. Для меня начинается новая глава, которая может стать действительно особенной. Я очень жду этого момента», — заявил Муньос.

Несмотря на радость от подписания контракта, футболист подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на выступлении за национальную сборную Испании. По его словам, главной задачей остается успешная подготовка к чемпионату мира, а также скорейшее восстановление, чтобы подойти к турниру в оптимальной физической форме. Уже после завершения международных соревнований вингер намерен полностью переключиться на адаптацию в новом клубе и борьбу за место в основном составе «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что английский клуб активировал пункт о выкупе футболиста у «Осасуны», выплатив предусмотренную контрактом компенсацию в размере 40 миллионов евро. При этом половина этой суммы — около 20 миллионов евро — достанется мадридскому «Реалу», который сохранил за собой право на часть дохода от будущей продажи своего бывшего воспитанника.

Футбольный путь Виктора Муньоса складывался весьма необычно. На раннем этапе карьеры он успел пройти академии сразу двух испанских грандов — «Барселоны» и «Реала», после чего летом 2025 года присоединился к «Осасуне». Именно там молодой вингер сумел ярко проявить себя на взрослом уровне. За один сезон он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач. Уверенная игра позволила ему заслужить вызов в сборную Испании и привлечь внимание ведущих европейских клубов.

Переход в «Ливерпуль» станет для Муньоса новым серьезным испытанием. В английской Премьер-лиге конкуренция значительно выше, однако в клубе рассчитывают, что молодой испанец сумеет быстро адаптироваться и со временем станет важной фигурой в атакующей линии команды. Его скорость, техника и универсальность позволяют рассчитывать, что трансфер станет удачным вложением для мерсисайдцев на долгосрочную перспективу.