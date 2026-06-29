Монтелла остается во главе сборной Турции после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 29-06-2026 21:53

Несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2026 года, Федерация футбола Турции не намерена расставаться с главным тренером национальной команды Винченцо Монтеллой. Руководство организации выразило доверие итальянскому специалисту и рассчитывает, что именно он продолжит руководить сборной в новом международном цикле, который начнется уже осенью матчами Лиги наций.

После завершения мирового первенства представители федерации провели встречу с Монтеллой, на которой были подробно проанализированы причины неудачного выступления команды. По итогам обсуждения стороны пришли к выводу, что кардинальная смена главного тренера не является необходимой мерой. Вместо этого было принято решение сосредоточиться на совершенствовании работы тренерского штаба и корректировке спортивной стратегии.

Одним из главных направлений реформ станет обновление состава специалистов, работающих рядом с Монтеллой. В федерации рассматривают возможность приглашения опытного наставника-консультанта, который сможет выступать в роли ментора для тренерского коллектива, помогая в принятии ключевых решений и развитии команды. Кроме того, ожидаются изменения среди специалистов, отвечающих за физическую подготовку футболистов. Руководство считает, что новые методы тренировочного процесса помогут повысить функциональную готовность игроков перед важнейшими международными турнирами.

Сам Монтелла также готов пересмотреть некоторые аспекты своей работы. Итальянский специалист намерен сделать сборную более гибкой в тактическом плане и отказаться от жесткой привязки к определенному кругу футболистов. В дальнейшем место в стартовом составе будут получать прежде всего те игроки, которые подходят к матчам в оптимальной форме и демонстрируют высокий уровень в своих клубах.

Серьезные изменения могут коснуться и игровой модели сборной. Во время чемпионата мира Турция нередко использовала схему без ярко выраженного центрального нападающего, однако такой вариант не принес желаемого результата. Теперь тренерский штаб рассматривает возможность возвращения к классической модели с номинальным форвардом либо создания более сбалансированной атакующей структуры, способной эффективнее использовать сильные качества игроков линии нападения.

Напомним, выступление турецкой сборной на чемпионате мира 2026 года оказалось крайне неудачным. Команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв последнее, четвертое место в своем квартете, что вызвало волну критики со стороны болельщиков и футбольных экспертов. Тем не менее руководство Федерации футбола Турции убеждено, что поспешные кадровые решения не принесут желаемого эффекта. Ставка будет сделана на постепенную перестройку, обновление тренерского штаба и тактическую модернизацию команды, чтобы уже в ближайших официальных матчах сборная смогла продемонстрировать более качественный и стабильный футбол.