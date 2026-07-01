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Ла Лига не будет выносить игры сезона-2026/2027 за пределы Испании

Дата публикации: 01-07-2026 14:41

 

Руководство Ла Лиги не намерено добиваться проведения официального матча чемпионата Испании в Майами в сезоне-2026/2027. По информации испанских СМИ, лига решила временно отказаться от продвижения этой инициативы и дождаться окончательной позиции Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросу проведения национальных чемпионатов за пределами страны.

Сообщается, что в ближайшие месяцы ФИФА может утвердить новый свод правил, который будет регулировать возможность организации официальных матчей внутренних первенств на территории других государств. Ожидается, что соответствующий документ может быть опубликован уже в октябре. До появления четких международных норм руководство Ла Лиги не собирается обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за разрешением на проведение подобных встреч.

Несмотря на паузу в реализации проекта, идея расширения географии чемпионата Испании остается актуальной. Одним из главных сторонников проведения официальных матчей Ла Лиги за пределами страны по-прежнему считается президент организации Хавьер Тебас. Он неоднократно заявлял, что такие встречи способны значительно повысить популярность испанского футбола на международном рынке, привлечь новых болельщиков и увеличить коммерческие доходы клубов.

Однако вопрос остается крайне неоднозначным. В прошлом сезоне активно обсуждалась возможность проведения матча 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами. Тогда проект получил широкую огласку и вызвал серьезные дискуссии как среди руководителей футбольных организаций, так и среди игроков.

В итоге реализация инициативы была сорвана. Одной из ключевых причин стали публичные протесты футболистов, которые выступили против переноса официального матча чемпионата Испании в Соединенные Штаты. Игроки выражали обеспокоенность дополнительными перелетами, повышенной нагрузкой на календарь и возможным влиянием подобных решений на спортивный принцип соревнований.

Именно поэтому Ла Лига решила занять более осторожную позицию. Вместо того чтобы вновь инициировать обсуждение проведения матчей в США, руководство лиги предпочло дождаться официальной позиции ФИФА и только после этого определить дальнейшую стратегию развития проекта.

Если международная федерация одобрит проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны и разработает единые правила для подобных случаев, идея проведения игр Ла Лиги в Майами может вновь вернуться в повестку. До этого момента испанская лига сосредоточится на подготовке нового сезона, оставив вопрос международных матчей открытым до появления окончательных нормативных решений.

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