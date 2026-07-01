Поттер признал превосходство Франции после вылета Швеции с ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 08:28

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды от Франции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. После игры наставник признал, что его футболисты уступили сопернику, который на сегодняшний день превосходит шведскую сборную практически по всем компонентам, однако подчеркнул, что гордится самоотдачей своих игроков и видит большой потенциал в молодом составе.

Матч завершился уверенной победой французов со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль, еще один мяч записал на свой счет Брэдли Баркола. Благодаря этому успеху сборная Франции вышла в 1/8 финала, где встретится с Парагваем.

После финального свистка Поттер не стал искать оправданий поражению и честно признал превосходство соперника.

«Мы встретились с действительно сильной командой. В итоге победила, безусловно, лучшая сторона. Разумеется, в футболе возможно всё, и у них тоже могут быть неудачные матчи, но я желаю Франции успеха!

Нам в этот вечер требовалось сыграть идеально, и даже при таком раскладе я не уверен, что этого было бы достаточно, потому что уровень соперника был очень высок. Если сравнить составы, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, надеюсь, впереди много хороших моментов.

Мы глубоко расстроены тем, что вынуждены покинуть турнир. Мы не рассчитывали на возвращение домой и хотели большего. Я горжусь своей командой. Для многих игроков этот турнир стал дебютным. Мы ещё не на уровне соперника. Это реальность. Мы сделали всё возможное, и в первом тайме действовали очень хорошо», — заявил Поттер.

По словам наставника, шведская команда выполнила максимум из того, на что была способна в нынешних условиях. Он отметил, что особенно доволен действиями своих футболистов в первой половине встречи, когда сборной удавалось сохранять игровую дисциплину и сдерживать одну из сильнейших атакующих линий мирового футбола. Однако после перерыва индивидуальное мастерство французских игроков стало определяющим фактором.

Поттер также обратил внимание на возраст своей команды. Многие футболисты впервые принимали участие в чемпионате мира, поэтому нынешний турнир должен стать для них важным этапом профессионального развития. По мнению тренера, приобретенный опыт поможет сборной стать сильнее и успешнее на следующих крупных международных соревнованиях.

Несмотря на ранний вылет, наставник выразил уверенность, что у шведского футбола хорошие перспективы. Теперь команда сосредоточится на подготовке к следующим официальным турнирам, а сборная Франции продолжит борьбу за титул чемпиона мира. Уже 5 июля французы встретятся в 1/8 финала с Парагваем, который ранее сенсационно выбил Германию из турнира.