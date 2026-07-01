Мбаппе высказался после выхода Франции в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 08:26

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал уверенную победу своей команды над Швецией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Лидер французской сборной, оформивший дубль в этой встрече, отметил, что команда постепенно выходит на оптимальный уровень игры и полностью сосредоточена на выполнении своей главной задачи — борьбе за чемпионский титул.

Матч завершился победой французов со счетом 3:0. Мбаппе стал главным героем встречи, дважды поразив ворота соперника, а еще один мяч записал на свой счет Брэдли Баркола. Благодаря этому успеху сборная Франции без особых проблем вышла в 1/8 финала мирового первенства.

После финального свистка капитан французской команды подчеркнул, что прекрасно осознает свою ответственность как на поле, так и за его пределами. По словам Мбаппе, роль лидера заключается не только в забитых мячах, но и в поддержании правильной атмосферы внутри коллектива.

«Я понимаю, зачем играю, где нахожусь и какие у меня обязанности. Команда ясно представляет свои задачи здесь. Начинается новый этап. Сегодня мы действовали уверенно, хотя начало далось тяжело. Мы включились и создали моменты, которые могли бы завершить голами. Моя задача — следить за атмосферой в раздевалке», — заявил форвард.

Мбаппе отметил, что стартовые минуты встречи оказались непростыми. Сборной Франции потребовалось время, чтобы адаптироваться к игре соперника и найти свободные зоны в обороне шведской команды. Однако по мере развития матча французы полностью завладели инициативой, начали регулярно создавать опасные моменты и заслуженно добились крупной победы.

Особое внимание капитан уделил командному единству. По его словам, именно сплоченность коллектива и четкое понимание общей цели позволяют Франции сохранять высокий уровень игры в решающих матчах. Мбаппе подчеркнул, что каждый футболист понимает свою роль, а атмосфера внутри команды помогает игрокам максимально раскрывать свои сильные качества.

Теперь сборную Франции ждет матч 1/8 финала против Парагвая. Южноамериканская команда ранее преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выбив Германию в серии пенальти, поэтому французы не собираются недооценивать будущего соперника. При этом уверенная победа над Швецией и великолепная форма Мбаппе позволяют считать команду Дидье Дешама одним из главных претендентов на выход в четвертьфинал и дальнейшую борьбу за главный трофей чемпионата мира 2026 года.