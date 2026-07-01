Клопп может возглавить сборную Германии после ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 08:24

Сборная Германии может получить нового главного тренера уже в ближайшее время. По информации немецких СМИ, руководство Немецкого футбольного союза всерьез рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа, который считается главным претендентом на пост наставника национальной команды после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года.

Сообщается, что бывший главный тренер «Ливерпуля» положительно относится к перспективе работы со сборной Германии. Источники утверждают, что Клопп готов принять предложение федерации, если оно поступит официально. Такой сценарий становится все более вероятным на фоне неопределенного будущего нынешнего наставника команды Юлиана Нагельсмана.

Несмотря на то что окончательное решение в отношении Нагельсмана пока не принято, внутри Немецкого футбольного союза усиливаются сомнения в целесообразности продолжения сотрудничества. Руководство рассчитывало как минимум увидеть команду в числе участников 1/8 финала, однако сборная завершила борьбу уже на первой стадии плей-офф, что было воспринято как серьезное разочарование.

По данным источников, после вылета с турнира позиции Нагельсмана заметно ослабли. Если ранее специалист пользовался значительной поддержкой внутри федерации, то теперь вероятность его увольнения оценивается как весьма высокая. В руководстве считают, что национальной команде необходим новый импульс и тренер, способный вернуть Германии статус одного из главных фаворитов международных турниров.

Юрген Клопп выглядит наиболее привлекательной кандидатурой сразу по нескольким причинам. За годы работы в клубном футболе немецкий специалист добился выдающихся успехов, завоевав многочисленные титулы и заслужив репутацию одного из сильнейших тренеров современности. Особенно ярким получился его период в «Ливерпуле», где Клопп сумел выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Англии и ряд других престижных трофеев, полностью изменив облик команды.

Поводом для возможных кадровых перестановок стало сенсационное поражение Германии в 1/16 финала чемпионата мира. В матче против Парагвая немецкая команда сыграла вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а затем уступила в серии пенальти со счетом 3:4. Этот результат вызвал серьезную волну критики как в адрес тренерского штаба, так и в отношении игры сборной в целом.

Теперь будущее национальной команды во многом зависит от решения руководства Немецкого футбольного союза. Если кандидатура Клоппа получит окончательное одобрение, сборную Германии может ждать масштабная перестройка с новым тренерским штабом и изменением подхода к подготовке команды. В противном случае Нагельсману предстоит убедить руководство, что именно он способен вернуть немецкий футбол на вершину мирового уровня после болезненного провала на чемпионате мира 2026 года.