KNVB осудила расистские оскорбления игроков сборной Нидерландов после ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 08:30

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) выступила с официальным заявлением после волны расистских и дискриминационных оскорблений, с которыми столкнулись футболисты национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года. В федерации решительно осудили подобное поведение, подчеркнув, что подобным проявлениям нет места ни в футболе, ни в обществе.

Поводом для обращения стало поражение сборной Нидерландов в матче 1/16 финала против Марокко. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты, победившие со счетом 3:2. После окончания матча в социальных сетях началась масштабная волна критики, которая в отношении отдельных игроков переросла в расистские и дискриминационные оскорбления.

Наибольшему давлению подверглись футболисты, не сумевшие реализовать свои удары в серии пенальти. Джастин Клюйверт попал в штангу, Квинтен Тимбер не попал в створ ворот, а удар Крисенсио Саммервилла отразил голкипер сборной Марокко Яссин Буну. После этого игроки стали объектами многочисленных оскорбительных сообщений в интернете.

В своем заявлении KNVB прежде всего поблагодарила всю национальную команду за самоотверженную работу на чемпионате мира.

«Мы хотели бы поблагодарить игроков, тренерский штаб и всех, кто принимал участие в этом чемпионате мира, за их самоотверженность и преданность делу.

Мы также выражаем искреннюю признательность болельщикам: тем, кто был на стадионе, тем, кто смотрел матчи дома, и всем, кто следил за Нидерландами и поддерживал их по всему миру. Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или социального положения.

Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе, в интернете и в нашем обществе», — говорится в заявлении федерации.

В ассоциации подчеркнули, что поддержка игроков особенно важна в сложные моменты, а критика никогда не должна переходить границы человеческого достоинства. Федерация выразила полную солидарность с футболистами, подвергшимися нападкам, и дала понять, что намерена и дальше бороться с любыми проявлениями расизма и дискриминации.

Несмотря на болезненный вылет с чемпионата мира, в KNVB призвали болельщиков сохранить единство вокруг национальной команды. В федерации убеждены, что поражения являются частью спорта, однако уважение к футболистам должно оставаться неизменным независимо от результатов на поле.